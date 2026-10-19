GSB tarafından KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Üniversite öğrencilerinin gündeminde KYK burs ve kredi sonuçları var. Son başvuruların üzerinden 3 gün geçti ve haftanın ilk gününde aramalar yoğun şekilde yapılıyor. Adaylar "KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı?

Hayır, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü Gençlik ve Spor Bakanlığı sonuç tarihini belirtmedi.

Bir önceki yıl başvurular 17 Ekim'de sona ermiş, sonuçlar 4 Kasım'da ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl sonuçların 3 Kasım'da ilan edilmesi beklenir.