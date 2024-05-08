Gül bahçeleri, zorla yerinden edilenlere iş imkanı sağlıyor

İdlib'de gül yetiştiriciliğinin yaygınlaşması, bölge halkı için yeni bir gelir kaynağı oldu. Birçok aile geçimini gül toplayarak ve satarak kazanıyor. Gül yetiştiricileri, gülleri kozmetik ürünler, yiyecekler, içecekler ve tıbbi amaçlar için kullanabiliyor.

Gül dikme fikri Şam'dan

İdlib'in kuzeyindeki Killi kasabasındaki Zayid Hırva, bölgede 3 yıldır gül yetiştirdiğini söyledi. Hırva, bu mesleği, Şam'dan İdlib'e göç eden sivillerden öğrendiğini belirterek, "Şamlılar gül dikme fikrini buraya taşıdılar. Toplanan güllerden gül suyu, parfüm, reçel yapılıyor." dedi.

Gül yetiştirerek kazanç sağladıklarını ifade eden Hırva, "15 dönümlük araziye gül diktim. İki günde bir 400 kilogram gül topluyorum. 25 aile buradan gelir sağlıyor." diye konuştu.

Tarım ilacı ve gübre bulmakta sorun yaşıyoruz

Pazarlama başta olmak üzere çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını vurgulayan gül yetiştiricileri, "Yüksek maliyetin yanı sıra tarım ilaçları ve gübre bulmakta zorluk yaşıyoruz" ifadesini kullandılar.