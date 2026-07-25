Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel’in eşinin ifadesi ortaya çıktı

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Gülistan Doku’nun kaybolmasının üzerinden yıllar geçerken yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Handan Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel’in psikolojik bir sorununun olmadığını ve kimseyle kavga etmediğini öne sürdü. Oğlunun silahlara ilgisi, kullandığı otomobil, arkadaşları ve Gülistan Doku hakkında da açıklamalarda bulundu.

“Oğlumun gerçek silahı yoktu”

Handan Sonel, oğlunun Tunceli’de görev yapan özel harekat polisleriyle sık sık zaman geçirdiğini anlattı. Vali konutunun alt katında 27-28 özel harekat polisinin bulunduğunu, bunların 14-15’inin dönemin koşulları nedeniyle eşinin korumalığını yaptığını belirtti.

Mustafa Türkay Sonel’in bu polislerle yakın iletişim kurduğunu söyleyen Sonel, oğlunun polislerin silahlarından etkilenerek airsoft silahlara ilgi duymaya başladığını öne sürdü.

Oğlunun ruhsatlı ya da ruhsatsız tabanca ve tüfeğinin bulunmadığını savunan Sonel, airsoft silahları ise spor amacıyla kullandığını söyledi.

Telefonundaki silahlı fotoğraflar soruldu

İfadede Mustafa Türkay Sonel’in el konulan cep telefonunda yapılan incelemede çok sayıda silahla çekilmiş fotoğraf bulunduğu belirtilerek, annesine oğlunun silah merakının kaynağı ve silahlı herhangi bir olaya karışıp karışmadığı soruldu.

Handan Sonel, söz konusu fotoğraflardan haberdar olmadığını belirterek, fotoğraflardaki silahların görevli polislere ait olabileceğini ileri sürdü.

Sonel, oğlunun gerçek silahı olmadığını ve yalnızca airsoft silah kullandığını savundu.

“Aracı kendi paramızla aldık”

Handan Sonel’in ifadesinde oğlunun kullandığı otomobile ilişkin açıklamalar da yer aldı.

Oğlunun ehliyet aldıktan sonra otomobil kullanmaya heveslendiğini anlatan Sonel, devlet aracını kullanmaması için kendisine özel bir otomobil aldıklarını söyledi.

Aracın Ankara’dan alındığını belirten Sonel, kimden ve nereden satın alındığını bilmediğini, plakasını da hatırlamadığını ifade etti. Otomobili yalnızca oğlunun kullandığını öne sürdü.

Oğlunun arkadaşlıklarını anlattı

Sonel, oğlunun ilk yıllarda daha çok koruma polisleriyle vakit geçirdiğini, son yılında ise Uğurcan ve Umut isimli arkadaşlarıyla görüşmeye başladığını söyledi.

Umut Altaş’ı oğlunun arkadaşı olması nedeniyle tanıdığını belirten Sonel, kendisiyle yalnızca bir kez yüz yüze görüştüğünü ifade etti.

Sonel’in anlatımına göre oğlu ile Umut Altaş arasında daha sonra bir sorun yaşanmış olabileceğini düşündü. Oğluna bu durumu sorduğunda ise kendisine “Boşver anne” yanıtını verdiğini hatırladığını söyledi.

Uğurcan A’yı da oğlunun Tunceli’deki son yılında arkadaşlık kurması nedeniyle tanıdığını belirten Sonel, oğlunun Tunceli’den ayrıldıktan sonra da Uğurcan ile görüşmeye devam ettiğini anlattı.

Gülistan Doku’yu tanımadığını öne sürdü

Handan Sonel’e ifadesinde Gülistan Doku hakkında da sorular yöneltildi.

Sonel, Gülistan Doku’nun adını 2020 yılında kaybolmasının ardından duyduğunu ve kendisini tanımadığını iddia etti.

Doku’nun kaybolmasının ardından yürütülen arama çalışmalarına ilişkin ayrıntıları bilmediğini söyleyen Sonel, AFAD ve il dışından gelen ekiplerin su içerisinde arama yaptığını gördüğünü ifade etti.