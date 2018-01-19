"Güvenliğimizi tehdit eden unsurlara müsamaha gösterilmeyecek"

19 Ocak 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Afet ve Acil Durum (AFAD)'da düzenlenen 80 adet arazi aracı ve 11 mobil dekontaminasyon aracının teslim törenine katılarak konuşma yaptı.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Her bakımdan zorluklarımız var. Sadece afet konusunda değil, terör bakımından da büyük zorluklar yaşıyoruz. Yıllardan beri terörle mücadelemiz devam ediyor. Son iki senede elhamdülillah, teröre karşı savunma değil taarruz esaslı yaklaşımlarımızdan dolayı ülkenin her köşesinde devlet otoritesi tam anlamıyla sağlanmış durumda. Ama bu yetmez. Çünkü, hudutlarımız dışında yeni terör alanları oluşuyor. Bunlara karşı gerekli tedbirleri almamız lazım." diye konuştu.

Sınır güvenliğini, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden tacizlerin varlığına değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşum asla müsamaha ile karşılanmayacak. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Uluslararası hukuktan da kendi hukukumuzdan da doğan bir hakkımızdır. Bizim amacımız, bölgede terör varlığını sona erdirmek, zaten yıllardan beri çok acı çeken bölge halkının yeni acılara tekrar maruz kalmasının önüne geçmek. İdlib'de, rejim güneyden girdi. Bir sürü insan kuzeye doğru hareket ediyor. Afrin de aynı şekilde, aynı korkuyla sınırlarımıza doğru yönelme var. Tabii ki bunların tedbirlerini alacağız. Bu konuda da hiçbir tereddüt yok, kimsenin de bize nasihatte bulunmasına gerek yok. Bizim kimsenin topraklarında gözümüz yok. Sadece vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak gibi bir mecburiyetimiz var. Bölgenin istikrarını, güvenini sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var."