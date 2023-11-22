Ham çelik üretimi Türkiye'de yüzde 4,2 arttı

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Ekim ayında küresel ham çelik üretiminin, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artışla 150,0 milyon ton olduğunu açıkladı.Türkiye'nin üretimi ise yüzde 4,2 artışla 3,0 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Worldsteel tarafından açıklanan verilerine göre, Çin'in ham çelik üretimi yüzde 1,8 düşüşle 79,1 milyon ton oldu. Aynı ayda Hindistan'ın üretimi yüzde 15,1 artışla 12,1 milyon ton, Japonya'nın üretimi yüzde 2,6 artışla 7,5 milyon ton, ABD'nin üretimi yüzde 3,4 artışla 6,8 milyon ton, Rusya'nın üretimi yüzde 9,5 artışla 6,3 milyon ton, Güney Kore'nin üretimi yüzde 6,5 artışla 5,5 milyon ton oldu.

Söz konusu ayda büyük üreticilerden Almanya ve Brezilya'da düşüş yaşandı. Almanya yüzde 8,8 düşüşle 2,9 milyon ton, Brezilya yüzde 10,2 düşüşle 2,6 milyon ton ham çelik üretti. Yılın ilk 10 ayında küresel ham çelik üretimi yüzde 0,2 artışla 1 milyar 567,3 milyon ton olurken, Türkiye'nin üretimi yüzde 8,8 düşüşle 27,5 milyon ton olarak açıklandı.