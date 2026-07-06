Hamaney'in cenaze töreninde ayetlerle diplomatik mesajlar

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney şubat ayında ikametgahını hedef alan ABD ve İsrail ortak saldırısında bazı aile üyeleriyle birlikte hayatını kaybetti. Söz konusu suikast bölge genelinde haftalarca süren şiddetli çatışmaları tetikledi. Tahran'daki Mosalla kompleksinde düzenlenen cenaze töreni ise diplomatik bir mesaj platformuna dönüştü.

Tören komitesi yetmişi aşkın ülkenin temsilcilerini karşılarken her heyet için özel olarak seçtiği farklı Kuran ayetlerini kullandı. Yetkililer temsilcilerin tabuta yaklaştığı anlarda ülkelerin bölgesel politikalarına ve müttefiklik statülerine karşılık gelen spesifik ayetleri hoparlörlerden yayınladı. İran yönetimi resmi bir açıklama yapmazken yerel medya organları ve bölgesel analistler ayet seçimlerinin rastgele olmadığını tespit etti.

Suudi Arabistan ve Türkiye heyetlerine özel ayetler okundu

Tören komitesi Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Waleed Al-Khuraiji başkanlığındaki heyeti Al-i İmran Suresi on üçüncü ayeti ile karşıladı. Yetkililer sayıca az bir birliğin büyük bir orduyu mağlup ettiği Bedir Savaşı'nı anlatan ve Allah dilediğini yardımıyla destekler ifadesiyle biten ayeti Suudi Arabistan temsilcilerine dinletti. Bölgesel analistler İran makamlarının ayet tercihini Riyad yönetiminin son çatışmalarda ABD askeri operasyonlarına topraklarını açmasına bağladı. Türkiye heyeti tabuta ilerlerken komite mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri oturanlardan üstün kılan ayeti yayına aldı. Siyasi yorumcular İran yönetiminin ilgili ayeti Ankara'nın son krizdeki temkinli tutumuna bir tepki olarak seçtiğini belirtti. Türk yetkililer konu hakkında bir değerlendirme yapmadı.

Müttefik gruplar ve bölgesel aktörler farklı mesajlar aldı

İran yetkilileri Hizbullah heyetini gevşemeyin, üzülmeyin, sizler üstünsünüz mesajı veren metinle onurlandırdı. Tören yöneticileri Hamas temsilcilerini Allah'a verdikleri sözü tutanları öven ve bir kısmının hayatını kaybettiğini bir kısmının ise sırasını beklediğini belirten metinlerle ağırladı. Yemenli Husiler zayıflık göstermeden savaşanları yücelten ayetlerle tabutun yanına ulaştı. Batı ülkeleri ile İran arasında arabuluculuk rolü üstlenen Katar heyeti için bağışlanma ve ilahi lütuf temalı ayetler tercih edildi. Komite Pakistan temsilcilerini diplomatik angajmanı takdir eden ayetlerle selamlarken Hindistan heyetine son krizdeki tutumlarından duyulan hayal kırıklığını yansıtan pasajlar dinletti.

Hassan Humeyni tören alanını terk etti

İç siyasette reformist kanadı temsil eden ve İslam Cumhuriyeti kurucusunun torunu olan Hassan Humeyni tabuta yaklaşırken komite Nisa Suresi doksan beşinci ayetini çalmaya başladı. Evde oturanlarla mallarını ve canlarını feda edenleri karşılaştıran metnin duyulmasının ardından Humeyni tören alanından ayrıldı. Muhafazakar yorumcular yaşanan terk edişi reformist isme yönelik açık bir eleştiri olarak yorumladı. İran başkenti Tahran'daki Mosalla kompleksinde gerçekleşen törene Rusya, Çin, Irak, Ermenistan, Katar, Umman, Azerbaycan, Mısır ve Taliban yönetimi katılım sağladı. Hiçbir üst düzey Batılı yetkili organizasyonda yer almadı. İran dijital platformlarındaki kullanıcılar özellikle Suudi Arabistan heyetine yönelik tutumu diplomatik nezaketsizlik olarak eleştirirken diğer kesimler ayetlerin kişisel olmadığını savundu.