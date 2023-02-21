Hatay Samandağ'ında 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre saat 19.06'da, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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AFAD'ın verilerine göre saat 19.06'da, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 21, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2023-02-21
Saat:19:06:48 TSİ
Enlem:36.146 N
Boylam:36.074 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/IcZKYeQvwY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi