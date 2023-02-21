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Hatay Samandağ'ında 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre saat 19.06'da, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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AFAD'ın verilerine göre saat 19.06'da, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.