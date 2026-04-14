Hurda teşviki Meclis'e geldi mi? Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
Hurda Teşviki Yasası gündemden düşmüyor. Hurda araçç sahipleri yeni bir otomobil alabilmek için yasayı bekliyor. Nisan ayı ortasındayız ve yeni gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Yine en fazla gelen soru "Hurda teşviki Meclis'e geldi mi" oluyor.
Yeni araç alacaklar Hurda Teşviki Yasası'nı dört gözle bekliyor. Günler ilerliyor ve umutlar daha da artıyor. En son durum sürekli takip edilirken dillerden düşmeyen soru "Hurda teşviki Meclis'e geldi mi" oluyor.
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
14 Nisan 2026 Salı günü itibarıyla Hurda Teşvik Yasası'na dair bir gelişme yaşanmadı. Nisan ayında yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.
Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:
Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Transporter