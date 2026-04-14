Hurda teşviki Meclis'e geldi mi? Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?

Yeni araç alacaklar Hurda Teşviki Yasası'nı dört gözle bekliyor. Günler ilerliyor ve umutlar daha da artıyor. En son durum sürekli takip edilirken dillerden düşmeyen soru "Hurda teşviki Meclis'e geldi mi" oluyor.

Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?

14 Nisan 2026 Salı günü itibarıyla Hurda Teşvik Yasası'na dair bir gelişme yaşanmadı. Nisan ayında yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.

Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter