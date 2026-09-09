Hürmüz'de savaş tankerlere sıçradı ABD 5 İran tankerini vurdu, İran 20 gemiyi hedef aldığını açıkladı

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ABD ile İran arasındaki çatışmada Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim yeni ve daha tehlikeli bir aşamaya geçti. ABD ordusu, İran Devrim Muhafızları'nın Amerikan savaş gemilerine yönelik balistik füze saldırılarının ardından beş İran petrol tankerini hedef alarak kullanılamaz hale getirdiğini açıkladı.

İran ise saldırılara karşılık Basra Körfezi ve Hürmüz çevresinde çok sayıda gemiyi hedef aldığını duyurdu. Tahran'ın açıklamasına göre iki ayrı operasyon kapsamında 2 ABD savaş gemisi, 8 tanker ve ayrıca yasaklı bölgeye girmeye çalıştığı öne sürülen 10 gemi hedef alındı.

Ancak İran'ın Amerikan savaş gemilerine isabet sağlandığı yönündeki açıklamasına Washington'dan kısa süre içinde açık bir yalanlama geldi.

CENTCOM İran'ın gemi iddiasını reddetti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Türkiye saatiyle yaklaşık 13.34'te yaptığı açıklamada İran Devrim Muhafızları'nın iki ABD destroyerini vurduğu iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

CENTCOM açıklamasında hiçbir ABD Donanması savaş gemisinin vurulmadığını ve İran tarafından gerçekleştirilen tüm saldırı girişimlerinin başarısız olduğunu duyurdu.

İran tarafı ise USS Delbert D. Black ve USS John Paul Jones adlı iki Amerikan destroyerini balistik füzelerle vurduğunu ve gemilerde önemli hasar meydana geldiğini öne sürmüştü. İran'ın bu iddiasını doğrulayan bağımsız bir bilgi bulunmuyor.

ABD beş İran tankerini hedef aldı

ABD'nin son saldırılarında İran'a ait beş ham petrol taşıyıcısı hedef alındı. Amerikan tarafının açıklamalarına göre M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 ve M/T Riesco Umman Körfezi'nde, M/T Derya ise Hark Adası yakınlarında vuruldu.

ABD ordusu operasyonların İran'ın Amerikan savaş gemilerine yönelik saldırı girişimlerine karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi. Gemiler vurulmadan önce mürettebatın tahliye edilmesi için uyarıda bulunulduğu açıklandı.

Bu gelişmeyle çatışmanın doğrudan petrol taşıyan ticari gemilere sıçraması, bölgedeki enerji sevkiyatına yönelik riskin boyutunu daha da artırdı.

İran 20 geminin hedef alındığını duyurdu

İran Devrim Muhafızları ise ABD saldırılarına karşılık iki farklı deniz operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. İlk açıklamada iki ABD gemisi ile sekiz petrol tankerinin hedef alındığı ve ağır hasar meydana geldiği öne sürüldü.

İran ayrıca ABD ordusunun desteğiyle Hürmüz Boğazı'nda oluşturduğu "yasaklı ve güvensiz bölgeye" girmeye çalıştığını öne sürdüğü 10 farklı gemiyi daha hedef aldığını bildirdi.

Böylece İran'ın son açıklamalarında hedef aldığı iddia edilen gemi sayısı toplam 20'ye çıktı. Ancak Amerikan savaş gemilerinin vurulduğu iddiası CENTCOM tarafından reddedilirken diğer gemilerdeki hasarın tamamı için de bağımsız doğrulama henüz bulunmuyor.

Ticari gemiler de ateş hattına girdi

Askeri açıklamaların dışında bölgede ticari gemilere yönelik saldırı haberleri de artıyor. Irak karasularında yaklaşık 2 milyon varil fuel oil taşıyan Panama bayraklı New Andros tankerinin insansız hava aracıyla vurulmasının ardından gemide yangın çıktı. Mürettebat arasında can kaybı bildirilmedi.

İngiltere Donanması bağlantılı deniz güvenliği merkezi de Basra Körfezi'nin kuzeyi ile Umman Körfezi'nde birden fazla ticari geminin askeri faaliyetler sırasında vurularak hareket kabiliyetini kaybettiğine ilişkin bildirimler aldığını açıkladı.

Bu tablo, Hürmüz çevresindeki çatışmada riskin yalnızca ABD ve İran'a ait askeri unsurlarla sınırlı kalmadığını, bölgeden geçen enerji ve ticaret gemilerinin de doğrudan ateş hattına girmeye başladığını gösteriyor.

Petrol 100 doların üzerine çıktı

Karşılıklı saldırılar petrol piyasasında da baskıyı artırdı. Brent petrol gün içinde 100 doların üzerine çıkarak temmuz ayından bu yana ilk kez bu seviyeyi aştı.

Hürmüz Boğazı dünya petrol ve LNG ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Bölgedeki gemi trafiğinin normal seviyelerin çok altına gerilemesi, tanker saldırılarının artması ve alternatif güzergâhlardaki güvenlik riskleri piyasada arz endişesini büyütüyor.

Çatışmanın ticari tankerlere daha geniş ölçekte yayılması halinde sigorta maliyetleri, tanker navlunları ve enerji fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası riski bulunuyor. Türkiye açısından da petrol fiyatındaki kalıcı yükseliş akaryakıt maliyetleri ve enflasyon kanalı üzerinden yakından izlenecek.