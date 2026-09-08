Hurda teşviki gelecek mi, son durum nedir?
Hurda Teşviki için beklentiler had safhada... Araç almak isteyenler hükümetten bir adım atılmasını istiyor. Konu gündemden düşmezken "Hurda teşviki gelecek mi, son durum nedir" sorusu gitgide sıklaşıyor.
ÖTV indiriminden yararlanarak ucuz sıfır araç sahibi olmak isteyenler hurda teşvikini bekliyor. Zaman zaman milletvekilleri konu hakkında açıklama yaparken gözler hükümete çevrilmiş durumda... Yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "Hurda teşviki gelecek mi, son durum nedir" diye soruyor.
Hurda teşviki gelecek mi?
Hurda araç teşviki konusu uzun süredir gündemde olmasına rağmen, eylül 2026 itibarıyla henüz yasalaşmış veya uygulamaya konulmuş resmi bir karar bulunmuyor.
Kulislerde ve sektörel haberlerde, seçim sürecinde veya ekonomik planlamalar doğrultusunda hurda teşvikinin tekrar gündeme gelebileceği konuşuluyor.