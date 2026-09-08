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ÖTV indiriminden yararlanarak ucuz sıfır araç sahibi olmak isteyenler hurda teşvikini bekliyor. Zaman zaman milletvekilleri konu hakkında açıklama yaparken gözler hükümete çevrilmiş durumda... Yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "Hurda teşviki gelecek mi, son durum nedir" diye soruyor.

Hurda teşviki gelecek mi?

Hurda araç teşviki konusu uzun süredir gündemde olmasına rağmen, eylül 2026 itibarıyla henüz yasalaşmış veya uygulamaya konulmuş resmi bir karar bulunmuyor.

Kulislerde ve sektörel haberlerde, seçim sürecinde veya ekonomik planlamalar doğrultusunda hurda teşvikinin tekrar gündeme gelebileceği konuşuluyor.