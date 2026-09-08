2026 KPSS iptal mi oldu, iptal edildi mi? KPSS Lisans yeniden mi yapılacak?
2026 KPSS Lisans oturumu ile ilgili iptal olacağı yönünde sosyal medyadaki paylaşımlar art arda geliyor. Özellikle sınava giren yüz binler konu ile ilgili gerçeğe ulaşmaya çalışıyor. Sıkça tekrar eden soru "2026 KPSS iptal mi oldu" şeklinde... İşte detaylar...
2026 KPSS Lisans oturumu 6 Eylül'de gerçekleşirken sınav biter bitmez bazı iddialar ortaya atıldı. KPSS sınavının iptal olacağı öne sürüldü. Vatandaşlar konu ile ilgili bilgi almaya çalışırken "2026 KPSS iptal mi oldu" sorusu bugün de gündemde...
KPSS iptal mi oldu?
2026 KPSS Lisans oturumu iptal edilmiş değil. ÖSYM'den de oturumun iptal olduğuna yönelik bir duyuru gelmedi.
İddialar ile ilgili kurumdan kısa süre içinde açıklama yapılması beklenirken genel kanı sınavın iptal olmayacağı yönünde....