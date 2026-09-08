KYK açıklandı mı, yurt sonuçları ne zaman açıklanıyor? GSB'den duyuru var mı?

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KYK yurt sonuçları için eli kulağında diyebiliriz. Gençlik ve Spor Bakanlığı her an sonuçları ilan edebilir. Bu sebeple her gün yoğun şekilde "KYK açıklandı mı, yurt sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusu geliyor. Peki tarih belirtildi mi?

2026 KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

Hayır, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt sonuçları için bir tarih belirtmedi. Geçen yıl sonuçlar 5 gün içinde ilan edilmişti fakat bu yıl beklenen olmadı. Beklentiler cuma gününe kadar sonuçların erişime açılması yönünde...

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KYK yurt ücretleri için zam beklenirken henüz resmi bir duyuru gelmedi. Geçen yıl ücretler şöyleydi:

1. Tip KYK Yurdu: 750 TL (Genellikle 6-8 kişilik en temel odalar)

2. Tip KYK Yurdu: 850 TL (Genellikle 6 kişilik odalar)

3. Tip KYK Yurdu: 850 TL (Genellikle 4-6 kişilik odalar)

4. Tip KYK Yurdu: 1.050 TL (Genellikle 4 kişilik odalar)

5. Tip KYK Yurdu: 1.150 TL (Genellikle 2-3 kişilik, banyolu odalar)

6. Tip KYK Yurdu: 1.250 TL (Genellikle 1-3 kişilik, en konforlu ve modern odalar)