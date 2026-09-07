KPSS iptal mi oldu? 2026 KPSS Lisans iptal mi edildi?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2026 KPSS Lisans (Genel Kültür - Genel Yetenek) sınavı 6 Eylül saat 10.15'te başladı. Sınav 12.25'te sona ererken sınav ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Bu gelişme ile birlikte binlerce kişi "KPSS iptal mi edildi" diye sormaya başladı.

KPSS iptal mi oldu?

ÖSYM'den 2026 KPSS Lisans oturumunun iptal edildiğine dair bir açıklama gelmedi.

İddialar ile ilgili kurumdan kısa süre içinde açıklama yapılması bekleniyor.