2026 DGS tercih sonuçları ilan edildi mi, ne zaman erişime açılacak?

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19 Temmuz'da DGS 2026 gerçekleşirken 13 Ağustos'ta ise sonuçlar ilan edildi. 27 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında DGS tercihleri alındı ve 4 gündür adaylar sabırsızlıkla sonuçları bekliyor. Herkesin dilinde aynı soru var: 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

7 Eylül 2026 Pazartesi günü ÖSYM'den DGS tercih sonuç tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi.

2025'te DGS tercihleri 4 Eylül'de bitmiş, sonuçlar 8 Eylül'de ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde 2026 DGS tercih sonuçlarının 7 Eylül'de erişime açılması beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Sonuç duyurusu ile birlikte kayıt tarihleri de ÖSYM üzerinden paylaşılacak.