2026 DGS tercih sonuçları ilan edildi mi, ne zaman erişime açılacak?
2026 DGS tercih sonuç tarihi bugün yine sıkça araştırılıyor. Adaylar, yeni haftanın ilk gününde duyuru gelip gelmediğini kontrol ediyor. Yine peş peşe gelen soru "2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
19 Temmuz'da DGS 2026 gerçekleşirken 13 Ağustos'ta ise sonuçlar ilan edildi. 27 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında DGS tercihleri alındı ve 4 gündür adaylar sabırsızlıkla sonuçları bekliyor. Herkesin dilinde aynı soru var: 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
7 Eylül 2026 Pazartesi günü ÖSYM'den DGS tercih sonuç tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi.
2025'te DGS tercihleri 4 Eylül'de bitmiş, sonuçlar 8 Eylül'de ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde 2026 DGS tercih sonuçlarının 7 Eylül'de erişime açılması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Sonuç duyurusu ile birlikte kayıt tarihleri de ÖSYM üzerinden paylaşılacak.