Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 15 bin kiralık konut için başvuru tarihi belli oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Ev Sahibi Türkiye” kampanyası kapsamında 81 ilde inşa edilen 500 bin konutun teslimatlarına 2027 Mart ayında başlanacağını açıkladı. İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapılacağını duyuran Erdoğan, başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını, kuraların ise ekim ayında çekileceğini belirtti. Erdoğan ayrıca “Yarısı Bizden” kampanyasının 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

Bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz.

Selçuklu'yu Osmanlı'yı yok sayıp eski Türk tarihinden bir hamlede Cumhuriyete atlayan tarih okumalarını iyi niyetli bulmuyoruz.

Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Can alıp, can vererek yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız.

Türkiye hiçbir inancın toplumun karşısında değildir. Türkiye kimsen gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz.

Ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan döndüremez. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye kardeşleri ile yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak düşman olan kaybedecektir.

"Enflasyonla mücadelemiz kararlı şekilde devam edecek"

İhracatta yakaladığımız ivmenin devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ağustos ayı mal ihracatı yüzde 8,1 artışla 23,5 milyar dolara yükseldi. İhracat 2026'nın ilk 8 ayında 185 milyar dolara çıktı. Sene sonu hedefine ulaşmaya 1,7 milyar dolar kaldı.

Enflasyon tarafında İran merkezli küresel etkileri biz de yaşıyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışı bütün ülkeler çekecek gibi gözüküyor.

Dün açıkladığımız OVP bunun en son örneğidir. Programla gelecek 3 yıla ait yol haritamızı paylaştık. Tarım, sanayi ve turizm başta olmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Enflasyonla ilgili kararlı mücadelemiz sürecektir. Kalıcı çözümler sunan adımlar atmaya devam edeceğiz.

15 bin kiralık konut başvuruları 14 Eylül'de başlıyor

"Ev Sahibi Türkiye" diyerek yeni bir konut kampanyası başlatmış ve 81 ilde 500 bin konut inşa etmek için kuralarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibari ile anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Bu kampanya ile bir de kiralık konut projesine başlamıştık. İstanbul'da kiralık 15 bin konut yapımına başlıyoruz. Başvuruları 14 Eylülde başlatmayı planlıyoruz. İnşallah ekim ayında da kura çekimini yapacağız.

İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum bu yıl bitmesi planlanan yarısı bizden kampanyasını 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıyoruz.