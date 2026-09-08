Muhasebecinin 122 milyon TL’lik vurgunu: 60 milyon TL’yi kumarda kaybetti, sevgilisinin estetiğine 5 milyon TL harcadı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, milyonlarca liralık vurgunun ayrıntıları ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon İstanbul’un yanı sıra Sinop ve Tokat’a uzandı.

122 milyon TL’yi kendi ve yakınlarının hesaplarına aktardı

Soruşturmada, bilişim danışmanlık şirketinde muhasebeci olarak çalışan Mesut A.’nın 2021-2026 yılları arasında şirkette görev yaptığı belirlendi.

Polisin tespitlerine göre Mesut A., bu dönemde şirkete gelen toplam 122 milyon TL’yi kendi hesabına ve yakınlarının hesaplarına aktardı.

Şirket sahibinin evrakları incelemesi üzerine olay ortaya çıktı. Mesut A.’nın zimmetine para geçirdiğini fark eden şirket sahibi, muhasebeciyi işten çıkardı ve şikâyetçi oldu.

Sevgilisinin estetik operasyonlarına 5 milyon TL harcadı

Soruşturmada ortaya çıkan dikkat çekici ayrıntılardan biri de Mesut A.’nın sevgilisi için yaptığı harcamalar oldu.

Evli ancak boşanma aşamasında olduğu belirtilen Mesut A.’nın, sevgilisi Ş.Y.’nin estetik operasyonları için 5 milyon TL harcadığı tespit edildi. Şüphelinin ayrıca sevgilisinin üzerine ev yaptırdığı, ikilinin gece kulüpleri ve kumarhanelerde birlikte eğlendiği görüntülerin bulunduğu belirtildi.

Polisin yaptığı incelemede Ş.Y.’nin banka hesabında 10 milyon TL bulunduğu da belirlendi.

Yaklaşık 60 milyon TL’yi kumarda kaybetti

Mesut A.’nın 122 milyon TL’lik paranın önemli bir bölümünü kumarda harcadığı da soruşturmaya yansıdı. Şüphelinin Gürcistan ve Kıbrıs’ta kumar oynadığı ve yaklaşık 60 milyon TL kaybettiği tespit edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Mesut A.’nın annesi, babası, boşanma aşamasındaki eşi, sevgilisi ve şirkette birlikte çalıştığı kişilerin de bulunduğu belirtildi.

5 taşınmaz ve 12 araca el konuldu

İstanbul merkezli Sinop ve Tokat’ta 4 Eylül 2026’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar ele geçirilirken şüphelilerin banka hesapları donduruldu.

Soruşturma kapsamında ayrıca 5 taşınmaz ile 12 araca el konuldu.

Emniyette “Pişman değilim” dedi

Mesut A.’nın emniyette verdiği ifadede pişman olmadığını söylediği belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.