İBB Başkanı İmamoğlu: Milletimin kalbine girmeye adayım

İmamoğlu, Araç ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu, ardından il merkezinde Şeyh Şaban-ı Veli Türbesini ziyaret edip vatandaşlara çorba ikram etti.

Belediye Caddesi'nde esnafı ziyaret eden İmamoğlu, Nasrullah Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

İstiklal Yolu'nun Kurtuluş Savaşı'ndaki öneminden bahseden İmamoğlu, "100 yıl önce memleketimizin istiklali için hayatını feda eden geçmişimize, atamıza, dedemize, ninemize layık olma yılıdır 2023. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında hep birlikte bu güzel Cumhuriyet'e borcumuzu ödemek zorundayız." dedi.

Daha sonra Daday Belediyesi Kapalı Pazar Yeri açılış törenine katılan İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Türkiye genelinden sorumlu bir kurum olduğunu söyledi.

İmamoğlu, "İstanbul'un Türkiye demek olduğunu ben söylemedim, kendileri söylüyor, hepimiz söylüyoruz. İstanbul, eşittir Türkiye'dir. İstanbul dünyanın en önemli şehirlerinden biridir. Ben bu cennet vatanı evimiz gibi görüyorum ve bu evin tapusu, bu ülkenin 86 milyon insanına aittir." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, söylentilerden etkilenmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İmamoğlu ceza alırsa şöyle olur, siyasi yasak olursa böyle olur' gibi her gün konuyunda tartışıyorlar. Ben böyle şeylerden etkilenecek seviyede demokrat bir siyasetçi değilim. Ben ılık su demokratı değilim. Bu millet bu yorumları yapan, bu şekilde sahayı ve toplumu etkilemek isteyen insanlara cevabını verir. Ben sırtımı Türkiye'mize yasladım. Ben sırtımı Kastamonu'ya yasladım. Ben sırtımı 16 milyon İstanbullu'ya yasladım. Ben çok rahatım, milletimizin vicdanına güveniyorum. Millet yanındaysa hangi çılgın size zincir vuracakmış şaşarım. Milletimin kalbine girmeye adayım. Makamların en güzeli orası. Bunu İstanbul'da yaşadım, yaşamaya devam edeceğim. Bana Beylikdüzü'nde ilk belediye başkanı olduğumda hedefimi sormuşlardı. Burada yaşayan herkesin kalbine girmekti. Şimdi hem İstanbul'umuzun hem de ülkemizin, milletimizin kalbine girmek istiyorum."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da konuşmasında, ülkenin kaynaklarının sorunları çözmeye yeteceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından kapalı pazar yerinin açılışı gerçekleştirildi.