İBB’den İstanbul’a 5 yeni kreş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çocukları eşitlikte buluşturan, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinden hizmet veren 5 yeni Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nin daha düzenlenen törenle toplu açılışını yaptı.

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun, İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dr. Dilek İmamoğlu tarafından ağırlandığı programa; milletvekilleri, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Millet İttifakı partilerinin Kadın Kolları temsilcileri de katılım gösterdi.

Törende yaptığı konuşmasına, “23 Nisan'ı geride bıraktık ama bizim için inşallah bayram hiç bitmeyecek. Bir bayram günü gibi, çünkü kreş açıyoruz” sözleriyle başlayan İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, “Kreş çocuklarımızın ülkemizin geleceği adına atılmış en değerli adımlardan birisidir. Onların dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki çocuklarla eşitlenmesi noktasında atılmış en çağdaş adımdır. Biz bu kreşleri Cumhuriyetin çocukları eşit ve adil şartlarda eğitim alabilmeleri için açıyoruz. Çünkü Cumhuriyet, her şeyden önce çocuklar için eşitlik ve adalet demektir. Özellikle eğitimde fırsat eşitliği demektir” ifadelerini kullandı.

“Neşeyle, mutlulukla büyüyecekler”

Çocukların ailelerinin gelir düzeylerine göre farklı eğitim olanaklarından yararlanmasını, ülkeye ve insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak tanımlayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Biz bu suçların asla seyirci kalmadık, kalmayacağız. Dar gelirli ailelerin çocukları da okul öncesi eğitim alabilsinler ve bu şehrin çocukları eşitlenebilsin diye yoğun bir biçimde bu kreşlerde çocuklarımız modern koşullarda, bilimsel eğitim alarak yeteneklerini keşfederek büyüyecekler. Neşeyle, mutlulukla büyüyecekler.

Sağlıklı bir psikososyal gelişim süreci yaşayacaklar. Bizim açtığımız kreşler bütünüyle kamu yararına odaklanmış kreşlerdir. Bir mahallede kreş açtığımızda, o mahallede toplumsal hayata neleri katarız onun hesabını yapıyoruz. Anne babalara da farklı boş zamanlarda hizmetler sunuyoruz.

Çocukların gelişimleri konusunda hafta sonlarını değerlendiriyoruz. Çocuğunu kreşe verip çalışmak isteyen anneleri unutmuyoruz. Çocukları buradayken onlara Bölgesel İstihdam Ofislerimiz üzerinden iş buluyoruz ya da mesleki eğitimlere Enstitü İstanbul İSMEK'te dahil edip adrese teslim iş imkanlarını açıyoruz. Anneler babalarla, kreş öğretmenleri ve mahalle arasındaki ilişkileri güçlendirmeye dönük adımlar atıyoruz.

“Güçlü çocuklar, üretken nesiller yetiştirir”

Çocuklarımızın özgüvenli, iyi kalpli, demokrat bireyler olarak yetişmesi için gayret sarf ediyoruz. Çocuklarımızın her birisi güçlü olsun istiyoruz. Güçlü çocuklar, üretken nesiller yetiştirir. Güçlü çocuklar asla aldatılmayan nesiller yetiştirir. Güçlü çocuklar yaratıcıdırlar, mucit olurlar, icatları olur.”

Konuşmaların ardından Yuvamız İstanbul kreşi öğrencilerini sahneye davet eden İmamoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu, Dr. Dilek İmamoğlu, milletvekilleri, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Millet İttifakı partilerinin Kadın Kolları temsilcileri ile birlikte kreşi hizmete açtı.