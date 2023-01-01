İBB'den yeni yılın ilk tesisi

Sarıyer Baltalimanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tesisi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına girildiği günde açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Geçen yılın İBB adına "çok bereketli" geçtiğini dile getiren İmamoğlu, özellikle "150 Günde 150 Proje" kapsamında İstanbul'un dört bir yanına hizmetler taşıdıklarını anlattı. Farklı sorunlara çözümler ürettiklerini, vatandaşların farklı ihtiyaçlarını karşılamanın gururunu yaşadıklarını dile getiren İmamoğlu, "Bizden önce bu konuda hiç fark edilmemiş ya da hiç önemsenmemiş alanlarda çok yoğun işler ürettik" dedi.

Zamana karşı yarıştıklarını ancak kendileriyle "başka türlü" rekabet eden bir rakipleri olduğunu dile getiren İmamoğlu, rekabetin kurallara uygun yapılmadığını ileri sürdü.

"Akılcı işler yaptık"

İSKİ Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin, 150 günde hayata geçirdikleri 188'inci proje olduğu ifade eden İmamoğlu, yeni yılın ilk günlerinde de Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Fulya-Yıldız istasyonları ile Dudullu-Bostancı metro hattını hizmete açacakları belirtti.

İmamoğlu, Dudullu-Bostancı metro hattının açılışına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra altılı masanın tüm liderlerini de davet edeceklerini bildirdi.

Baltalimanı'ndaki atık su arıtma tesisinin temelinin Nurettin Sözen'in İBB Başkanlığı döneminde atıldığına dikkati çeken İmamoğlu, projeyi yüzde 20 tamamlanma oranıyla teslim alıp 3,5 yılda tamamlamayı başardıklarını vurguladı. İmamoğlu, "Bizim 3,5 yılda yüzde 80'ini yakalayabildiğimiz başarı nereden geliyor? İsrafı ortadan kaldırdık. Tasarrufu önceledik. Akılcı işler yaptık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi.

Yaklaşık 1,9 milyar liraya mal olan Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de yaşayan yaklaşık 2,4 milyon kişiye hizmet verecek. Tesiste üretilecek biyogazdan elde edilecek elektrik, tesisin toplam enerji ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayacak. Tesiste, yıllık yaklaşık 70 bin ton çamur bertaraf edilecek. Atık suların, biyolojik arıtım sonrası, eksi 70 metreden İstanbul Boğazı dip akıntısına verilmesiyle çevre ve halk sağlığının korunmasına önemli derecede katkı sağlanmış olacak.