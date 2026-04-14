İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, 2023 yılında Karabük’te gerçekleştirilen bir seçim mitinginde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait bazı araçların kullanıldığı iddiaları üzerine ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdi.

Bakanlığın, ilk etapta eski Fen İşleri Daire Başkanı Aziz Murat Seyrek hakkında soruşturma izni verdiği öğrenildi. Ancak söz konusu araçların belediye başkanının bilgisi dışında seçim çalışmalarında kullanılmasının mümkün olmadığı değerlendirilerek, Yavaş için de ayrıca soruşturma izni çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Yavaş’ın yanı sıra 8 belediye personeli hakkında da inceleme yürütülecek. Yavaş’ın, karara karşı Danıştay 1. Dairesi’ne 10 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

ABB'den açıklama: Karara itiraz edilecek

Konuya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden de açıklama yapıldı. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, karara itiraz edileceği ifade edildi.

"Seçim dönemlerinde dahi kamu kaynaklarının kullanılmaması yönünde hassasiyet gösterilmiş; Mansur Yavaş, kampanya sürecinde belediye başkanlığı maaşını dahi almamıştır. Kamu imkânları ile siyasi faaliyetler arasında kesin bir ayrım yapılmasını sağlamıştır." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Nitekim bu konunun bir televizyon programında gündeme gelmesi üzerine, herhangi bir tereddüde mahal bırakmamak adına konu bizzat kendisi tarafından teftişe sevk edilmiş, yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır." denildi.