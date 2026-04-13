TUS sonuçları açıklandı mı? 2026-TUS 1. Dönem sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) maratonunda ter döken adaylar için artık en kritik viraja girildi. Sınavın üzerinden geçen günlerin ardından gözler ÖSYM’nin sonuç sayfasına çevrilmiş durumda... Peki, 2026-TUS 1. Dönem sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2026-TUS 1. Dönem sınav sonuçları 15 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.

Kurum saat ile ilgili detay vermezken bir önceki sınavın sonuçları saat 15.00'te açıklanmıştı.

Adaylar, sonuçlarını bu tarihten itibaren ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.