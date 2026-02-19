İftar duası nedir? Oruç açarken hangi dua edilir?

İslam alemi Ramazan coşkusunu yaşıyor. 29 gün boyunca sahura kalkılıp iftar yapılacak. Müslümanlar iftar duası ile oruçlarını açmak isterken "İftar duası nedir" sorusuna cevap arıyor.

İftarda şu dua okunur:

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!