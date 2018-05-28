İnce: Ben robotun beynini yapmaya talibim

28 Mayıs 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka seslendi.

İnce burada yaptığı konuşmada, “Ben, '2001'de partiyi kurarken Pensilvanya'ya gidip icazet aldın mı' dedim. Bugün demiş ki, 'Bunu demiş ispatlamazsan namertsin.' Nereden duydun bunu diyor. Bakın açıklıyorum. Aramızda kalsın tamam mı? Değerli hemşehrim Erdoğan, 2001'de Pensilvanya'ya gidip icazet aldığını bana söyleyen kişi beraber gittiğiniz kişi. O aradı beni, 'beraber gittik' dedi. Şimdilik ona zarar vermek istemiyorum. Allah'ın izni, milletin isteğiyle 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduğumda o arkadaşta rahata ereceği için onun da başına bir şey gelmeyeceği için o zaman ismini vereceğim. Yani çok merak ediyorsan, kimle beraber gittiğini bir düşün. Şimdi onlardan kimle aran bozuk onu bir düşün. Sen zaten çıkarırsın kimin söylediğini" şeklinde konuştu.

Şeker fabrikalarına da değinen İnce, "Sattığın tekeli kim yaptı? Sattığın limanları kim yaptı? Sattığın SEKA'yı kim yaptı? Bunları kim yaptı? O sattığın şeker fabrikalarını kim yaptı? Hani soruyor ya sen hiç köprü yaptın mı? Ona soruyorum sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? O sattıklarını kim yaptı? Önce sen bunlara bir cevap ver bakalım. Bir başka yine ben dedim ki; 'tarıma dayalı sanayi' dedim. Yani biz zeytinyağı üretiyoruz. İtalya bizden zeytinyağını alıyor, dökme zeytinyağını alıyor, şişeliyor, markası var. Markasıyla kendi yağıymış gibi satıyor. O sattıklarını kim yaptı. Önce sen bunlara bir cevap ver bakalım. Ben dedim ki, böyle yapmayalım. Domatesi satmak yerine ketçapı satalım. Zeytinyağını dökme satmak yerine, marka olalım. Şişeleyip satalım. Ben bunları anlatmaya çalıştım. Ben ona marka diyorum. Hala arkada kaldığı için markayı anlayamıyor. Çünkü çağın gerisinden geliyor. Çağı kavrayamıyor. Yine bir başkası diyor ki, 'Seçim beyannamesini genel başkan okudu. Cumhurbaşkanı adayı okumadı' diyor. Aramızda fitne çıkarmaya çalışıyor. Ben cumhurbaşkanı adayı olarak manifestomu okudum. Sayın Genel Başkan seçim bildirgesini okudu. Ya biz ikimiz ayrı görevlere talibiz. Ben yürütmenin başı olacağım, Bakanlar Kurulunun başı olacağım. Bakanlar Kurulunu ben atayacağım. Genel Başkan Mecliste yasamada olacak. Hala yeni sistemi, kendi getirdiği sistemi anlayamamış. Benim açıklamam yürütmeyle, cumhurbaşkanlığıyla ilgili, Sayın Genel Başkanın açıklaması yasamayla ilgili” dedi.

Muharrem İnce, "Bu aralar Çanakkale'de bir dedikodu geziyor. Kulağım deliktir benim. Diyorlar ki, Muharrem İnce gelince Çanakkale Köprüsü'nü yapmayacakmış. Şimdi bakın anlatayım. Türkiye’de üç tane boğaz köprüsü var değil mi? Birincisini Demirel yaptı, ikincisini Özal yaptı, üçüncüsünü Erdoğan yaptı. Bende dedim ki, dördüncüsünü de İnce yapacak. Şimdi bana cevap veriyor. Diyor ki, 'Sen kim köprü yapmak kim diyor.' Bende ona Çanakkale'den sesleniyorum. Demirden, betondan köprü yapmak ufak iş, kolay iş. Ben gönüller arasında köprü yapıyorum, gönüller arasında. Muharrem İnce Çanakkale Köprüsü'nü yapacak mısın? Yapacağım. Ama önce inceleyeceğim. Öyle kusura bakmasın, Demirel'in yaptığı köprüden 10 liraya geçiyoruz da, Erdoğan'ın yaptığı köprüden niye 100 liraya geçiyoruz. Ben bu milletin parasını sokakta bulmadım. Çanakkale Köprüsü'nü de yeniden inceleyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Dört kuruşun hesabını sorarım. Hepsini sorarım. Köprü yapacağız ama kazık yemek yok. Köprü yapacağız ama avanta yok. Köprü yapacağız ama rüşvet yok. Öyle yapacağız. Kimi diyor ki, 'Bu diyor dolar kuruyla oynayanlar, bize tuzak hazırladılar' diyor. Sorun çok basit. Sen köprü geçişini garantiyi dolar üzerinden anlaşmayı yaptın mı yapmadın mı?. E dolar üzerinden yaptıysan, sen Türkiye'ye kazık atanların ortağısın” şeklinde konuştu.

Bugün dünyadaki en büyük 10 şirketten 5 tanesinin bilgi teknolojisi şirketi olduğunu ifade eden İnce, “Yani dünya bir başka yere evriliyor. Yani olay şu, burada bir otomobil fabrikası var. Bunun tamponunu yapıyor, kaportasını yapıyor, lastiğini yapıyor. Bir de otomobili yapan robot var. Artık robotlar yapıyor. Birde robotun yazılımını yapan, robotun beynini yapan var. Şimdi size soruyorum. Lastiğini yapan, kaportasını yapan mı güçlüdür, robotu yapan mı güçlüdür, robotun beynini yapan mı güçlüdür? Hangisi? Erdoğan kaportasına talip, ben robotun beynini yapmaya talibim. Neden, çünkü ben matematik biliyorum, çünkü ben fizik biliyorum. Çünkü benim diplomam var” dedi.

Muharrem İnce, konuşmasının ardından vatandaşlara kırmızı karanfil dağıtıp, beyaz güvercinler uçurdu. İnce, 103 yaşındaki Kore gazisi Cimşir Kılavuz’un isteğini geri çevirmeyerek, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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Kaynak: İHA