İnce: Benim derdim Erdoğan'ı değil, doları indirmek

11 Mayıs 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Rize mitinginde hükümeti ekonomi üzerinden eleştirdi.

"Ekonomi 10 numara ise dolar niye yukarı çıkıyor?" diyerek kalabalığa seslenen İnce, "Borsa neden düşüyor? İşler madem iyi de insanlar neden hala iyi geçinemiyor? Maaşı aldın, bordroyu buraya koy. Yarım kilo peynir, zeytin, biraz deterjan al. Sonra fişi ve bordroyu yan yana koy. Aynı marketten bir kez daha birdahaki ay alışveriş yap. Fişleri karşılaştır farkları anlarsınız. Ekonomi bu işte. Ekonomimiz 7.4 büyüdü diyorlar. Ekonomiye doping yaptılar. Beygire bile doping yapınca yarıştan men ediliyor. Köprü yapmak kolaydır, Rize'den Hakkari'ye gönül köprüsü kurmaktır. Dün Hakkari'de Türk bayrakları ile İzmir Marşı ile miting yaptık. 3'üncüKöprüyü Erdoğan yaptı, 4'üncüyü de İnce yapar ne olacak ya, bu kolay iş" dedi.

Erdoğan'ı indirmek gibi bir derdinin olmadığını ifade eden İnce, "Adalete güvenmenizi sağlayacağım. Bizler adalete güvenirsek, yabancı da adalete güvenir. Onlar güvenirse yatırım yapar, çocuklarımız iş bulur. Benim derdim bu. Dertleri beni indirmek diyor. Benim derdim seni indirmek değil, benim derdim doları indirmek, benim derdim benzini indirmek" şeklinde konuştu.