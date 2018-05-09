İnce: Hepinizin cumhurbaşkanı olacağım

09 Mayıs 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisince Edirne İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, diğer adaylara ziyaretine değindi.

Muharrem İnce, "Sayın Temel Karamollaoğlu'na, makamına gittim başarılar diledim, Sayın Akşener'e, makamına gittim başarılar diledim. Az önce de Sayın Demirtaş'a gittim, başarılar diledim. Şimdi az önce cevap geldi, Sayın Erdoğan da akşam saat 21.00'de parti genel merkezinde beni kabul edeceklermiş, şimdi de ona gidip başarılar dileyeceğim." diye konuştu.

İnce, "Bayrak tektir hepimizindir. Cumhurbaşkanı da tektir hepimizindir. Kemal Bey benim adaylığımı açıkladığında parti rozetimi çıkardım. Çünkü hepinizin cumhurbaşkanı olacağım.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi için ‘Gariban’ dediğini belirten İnce, “3 Kasım 2002’de milletvekili oldum. Erdoğan benden 5 ay kıdemsiz. Milletvekili ile başbakan maaşı arasında çok fazla fark yok. Ben gariban oldum da sen nasıl zengin oldun aynı maaşla? Kendi uydusunu yapan bir ülkeyi konuşacağız. Emeklilere 1000'er TL verildi. Ne güzel yaptı hükümetimiz, kutluyorum. 19 Mayıs'ta gençlik, 29 Ekim'de cumhuriyet bursu vereceğiz. 500'er lira geri ödemesiz. Hiçbir sınavdan ücret alınmayacak. Soruyor, parayı nereden bulacaksın. E sarayın ışıklarını kısacağım. 6 ay süreyle halka açık olacak. Ben Çankaya Köşkü'ne gideceğim, Atatürk'ün mekanına. O saray da milletin parasıyla yapıldı, onu da bu ülkenin en akıllı evlatlarına vereceğim." ifadelerini kullandı.