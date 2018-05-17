İnce: MB Başkanı parti merkezine çağrılmaz

17 Mayıs 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Amasya Mitingi'nde konuştu. Mitingte seçim vaatlerini sıralayan İnce, "Dertleri beni indirmek diyor, vallahi değil. Benim derdim, doları, mazotu, benzini, euroyu, faizi indirmek. Sen oradan inince bunlar iniyorsa, sen de in be kardeşim, ne olacak?" dedi. 2017'de açıklanan orta vadeli programda 2020'de doların 4.02 olacağını söylediklerini anımsatan İnce, "2018'deyiz dolar 4.47. Batıyoruz,batıyoruz Amasyalılar. OHAL'i ilan ettiklerinde dolar 3 lira seviyesindeydi. OHAL'in size, çiftçiye, öğrenciye faydası var mı? Bir tek ona faydası var. Cumhurbaşkanı Muharrem İnce olsun, yeminini etsin, mazbatasını alsın, bir gün sonra OHAL kalkacak" diye konuştu. Dolarda dün yaşanan hareketliliğin ardından Merkez Bankası Başkanı'nın AK Parti binasına gitmesini eleştiren İnce, "Dün MB Başkanı'nı parti merkezine çağırdı. Sen bunu yaparsan dış dünya sana güvenmez. Burada hukuk yok der, uluslararası sermaye güvenli bir liman ister. Dolar 4.50, euro 5.50. Binali Yıldırım'a soruyorlar, Dolar ne olacak diye? Dolsa ne olur, dolmasa ne olur diyor. Bu cıvıklıktan kurtulacağız, devlet adamı olacağız" yorumunda bulundu. Cumhurbaşkanı olduğunda tek başına bütçe yapmayacağını ifade eden İnce, "Cumhurbaşkanının tek başına bütçe yapma yetkisini kullanmayacağım, Meclis'e geri vereceğim. Suriyelilere 40 milyar harcadın. O paraya 2 milyon ev yapardın. 2 milyon aile ev sahibi olurdu. 2 milyar dolara saray yaptın, o parayı sen nereden bulduysan ben de oradan bulacağım" şeklinde açıklamada bulundu.

Ekonominin kötü olduğuna vurgu yapan İnce, "Muharrem İnce sen ne yapacaksın? Anlatıyorum. Dün MB Başkanı'nı parti merkezine çağırdı. Sen bunu yaparsan dış dünya sana güvenmez. Burada hukuk yok der, uluslararası sermaye güvenli bir liman ister. Dolar 4.50, euro 5.50. Binali Yıldırım'a soruyorlar, 'Dolar ne olacak' diye? Dolsa ne olur, dolmasa ne olur diyor. Bu cıvıklıktan kurtulacağız, devlet adamı olacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

İnce'nin konuşmasından diğer satırbaşları şu şekilde:

- AK Parti'nin 16 yılda en kötü yaptığı şey dış politika ve eğitimdir. Yol yaptı mı, yaptı. Kötüsünü yaptı. Köprü yaptı mı, yaptı. Ama geçsen de ödüyorsun geçmesen de? Sonra diyor ki? Ey CHP. Benzettim mi, Allah benzetmesin. Ben de soruyorum, ey Erdoğan sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Size fizik öğretmeni Muharrem İnce olarak söz veriyorum. Ben okuldayken kana kana su içerdik, şimdi çocuklar 3 TL'ye su içiyor. Söz veriyorum, çocuklarınız kana kana su içecek. Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Onlar tezek desin, pislik desin, ben gelecek diyeceğim. Öğrenci kartını gösteren herkese müzeler bedava olacak.

- Vatanın ve milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Bunu birlikte yapacağız. Bu cumhuriyet ruhunu yeniden diriltebilmek için birlikte hareket edeceğiz. 19 Mayıs ve 29 Ekim'de gençlere 500'er lira verilecek. Ben millete yalan söylemem. Bu parayı CHP, Muharrem İnce vermeyecek. Bu para toplanan vergilerden verilecek. Söz veriyorum, her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Peki ekonomi neden sen cumhurbaşkanı olunca düzelsin? Vatandaş sorsun bunu. Türkiye her yer ile kavgalı. Türkiye'nin yargısına Avrupa güvenmiyor. Mahkemelerin talimatla çalıştığını biliyor, güvenmiyor, yatırım yapmıyor. Benim cumhurbaşkanlığımda mahkemeler özgür olacak, güven verecek. Yatırım gelecek. Bürokrat atarken, sağcı mı, solcu mu diye bakmayacağım? Bizden mi, değil mi diye bakmayacağım? Ehliyeti var mı, bu mesleği yapabilir mi ona bakacağım.

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"Dünyanın neresinde medya varsa röportaj yaptı. Bizim medya korkuyor gelemiyor. Şimdi Amasya'dan söylüyorum. Bu mitingi vermeyen hangi kanalsa önünde mitin yapacağım. Türkiye'yi 3B ile buluşturacağız. Sloganımız 3B, bunu birlikte başaracağız. Kendimi sizlere, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Bir dakika, bir şeyi unuttum. Saraya falan gelmeyin 24 Haziran'da. Ben orada oturmayacağım. Ben 14 yıl kirada oturdum, yeni bir ev aldım. Evime doyamadım, evden çıkmam. Bu kadar insan da benim eve sığmaz ama."