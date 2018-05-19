İnce, seçim manifestosunu açıkladı

19 Mayıs 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting için geldiği Samsun'da seçim manifestosunu açıkladı.

İnce manifestosundaki onarım politikalarının ekonomi ayağı için, "Tüketim, israf borçlanma sarmalına bağlı ekonomik model terk edilecek, refah ekonomisine geçilecektir. "Her şeyi ithal edebiliriz" anlayışı gidecektir. Yaratıcılık ve girişimcilik teşvik edilecektir. Merkez Bankası para politikasını bağımsız bir şekilde uygulayacaktır. Hedefimiz Türkiye ekonomisini her yıl en az yüzde 7 büyümesidir. Enflasyon yüzde 5'e düşürülecektir. İşsizlik oranları 5 yıl içerisinde yüzde 5'e düşürülecektir. Yüksek teknoloji bölgeleri kurulacaktır. İhracatımız 5 yıl içerisinde 2 katına çıkarılacaktır. İthal kömüre dayalı termik santral yapımına kısıtlama getirilecektir." dedi.

İnce'nin konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti uygarlık rotasından çıkarılmıştır. 16 yıldır iktidarda bulunanların, Türkiye Cumhuriyeti’nin beka sorunu ile karşı karşıya kaldığını itiraf ettikleri bir durumdayız. Türkiye artık, demokrasiden, hukuk devletinden, insan haklarından, özgürlüklerden söz edilemeyen bir ülke olmuştur. Halkın, yargı başta olmak üzere devlet kurumlarına inancı kalmamıştır. Yargı bağımlı hale getirilmiş, hukuk devleti ortadan kaldırılmıştır.

- Birbirini dinlemeyen, birbirine güvenmeyen, birlikte yaşama isteğini kaybeden insan sayısı artıyor. Barışımızdan, huzurumuzdan, kardeşliğimizden her geçen gün bir parça daha koparılıyor. İnsanlarımız birbirlerine tahammül edemez hale getirilmiştir. En acısı da gençlerimizin bu ülkeden kaçmak için yollar aramasıdır.

- Pasaportumuzun Edirne'den öteye değeri yok. Uluslararası ilişkilerimiz saray koridorlarının hevesine ve keyfiliğine terk edilmiştir. Ortadoğu batağına saplandık. Kendi çocukları bedelli askerlik yaparken, Anadolu çocukları vatan mücadelesi veriyor. Uluslararası toplumun mizah konusu yaptığı sözde dünya lideri her fırsatta dünyayı tehdit ediyor. Herkesle kavga eden ve yalnızlaşan bir ülke konumuna geldik. Tek bir adamın kaderiyle özdeş hale gelen bir ülkenin ne kadar kolay yönlendirileceğini bilen ülkeler ellerini ovuşturuyor.

- Düşünce özgürlüğü rafa kaldırılmış. Tek adamla aynı düşünmeyen herkes ya tutuklanmakta ya da korkutup sindirilmektedir.

- Kadınlarımızı perde gerisine iten bir hayat algısı dayatılmaya çalışılıyor. Sivil toplum kavramını çarpıtarak yeniden dirilttikleri çağdışı anlayışları ve bu anlayışların ürünü olan her türlü sapkınlığı besleyen bir yönetim var.

- Felakete doğru dolu dizgin giden ülkeyi yönetenler, görülmemiş bir aymazlıkla her şeyi istiyorlar. Geçmişimizi ve birikimlerimizi satmakta, bugünümüzü ve geleceğimizi ipotek altına almaktalar. Kendilerine ve yandaşlarına rant elde etmek için, her gün yapılan imar düzenlemeleri ile şehirlerimizi, kültürel mirasımızı ve doğal çevremizi tahrip etmekteler.

- Her ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak dışında düşündükleri hiçbir şey yok. Bu dönemde, gerçeklik ile uygulanan politikalar arasındaki bağ koparıldı. Ekonomik, siyasal, iç ya da dış her türlü politika, gerçeklikten uzaklaştırıldı.

Onarım politikalarını açıkladı

Ülkeyi içinde bulunduğu duruma düşürenlerin kurtarması beklenemez. Memeleketin yaralarını sarmak hedefiyle onarım politikalarımız 5 ana sutuna dayanakcaktır. Bu sütunlar; hukuk sütunu, demokrasi sütunu, ekonomi sütunu, dış politika sütunu ve eğitim sütunudur. Bu sütunların çatısını parlamenter sistem oluşturacaktır.

Hukuk: Hukuk devleti kavramını standart hale getireceğiz. Hukuk devleti için ilk adım olağanüstü halin kaldırılması olacaktır. Hakim ve savcıların talimatla hareket etmelerine son verilecektir. Etkin ve gecikmeyen bir yargı düzeni kurulacaktır. Yargı üyelerinin göreve başlaması siyasi erkin dışında olacaktır. Özel hayatın gizliliği en önemli önceliklerimizdendir.

Demokrasi: Güçlü bir parlamenter rejim oluşturulacaktır. Yerel yönetimler ve sivil toplum ön plana çıkarılacaktır.

Ekonomi: Tüketim, israf borçlanma sarmalına bağlı ekonomik model terk edilecek, refah ekonomisine geçilecektir. "Her şeyi ithal edebiliriz" anlayışı gidecektir. Yaratıcılık ve girişimcilik teşvik edilecektir. Merkez Bankası para politikasını bağımsız bir şekilde uygulayacaktır. Hedefimiz Türkiye ekonomisini her yıl en az yüzde 7 büyümesidir. Enflasyon yüzde 5'e düşürülecektir. İşsizlik oranları 5 yıl içerisinde yüzde 5'e düşürülecektir. Yüksek teknoloji bölgeleri kurulacaktır. İhracatımız 5 yıl içerisinde 2 katına çıkarılacaktır. İthal kömüre dayalı termik santral yapımına kısıtlama getirilecektir.

Dış politika: Uluslararası politika ilkemiz "Her zaman yurtta barış, her zaman dünyada barış "olacaktır. Batı ülkeleri ve Avrupa Birliği'yle ilişkilerimizi normalleştireceğiz, sonuna kadar müzakere edeceğiz. Kıbrıs'ta adil ve hızlı bir çözüme ulaşmak hedefimizdir. Göçmen sorunu insani bir yaklaşımla acilen çözülecektir.

Eğitim: Akıl, bilim ve çağdaş standantlara dayalı olarak yapılandırılacaktır. Eğitim kalitesinin mevcut durumu ülkemizin en temel sorunlarından biri haline gelmiştir. 2 aşamalı bir çözüm planı uygulanacaktır. Devlet üniversiteleri özerkleştirilecektir. Üniversitelerin bölünmesi engellenecektir. Yurt sorunları tamamen çözülecektir. Her 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 TL burs verilecektir. Bilgisayar mühendisi sayısı 100 bine çıkarılacaktır. Okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilecek, 2'li eğitim kaldırılacaktır. Proje okul uygulaması kaldırılacaktır. Hiçbir sınavdan giriş ücreti alınmayacaktır. Öğretmenlere her 24 kasımda bir maaş ikramiye verielcektir, sözleşmeli öğretmenlik kaldırılacaktır.

Sağlık: 18 yaşına kadar herkes nüfus cüzdanıyla bütün sağlık hizmetlerinden ücretsiz yaralanacaktır.

Tarım: Çiftçinin ezilmesine izin verilmeyecektir. Türkiye'yi kendi kendine yeter haline getireceğiz. Tarıma dayalı sanayi önceliğimizdir. Çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğiz. Şeker fabrikalarını özelleştirme kararlarını iptal edeceğiz.

- Asgari ücret 2.200 lira olacaktır. Pozitif ayrımcılık desteklenecektir. Kadına ve çocuklara yönelik şiddetle etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

Kültür ve sanat: Yaşam kalitesi kültürel boyutuyla da yükseltilecektir. Sanatçıların örgütlenmeleri sağlanacaktır.

Spor: Sporun siyasallaşması engellenecektir. Başta atletizm olmak üzere bütün spor dalları özendirilecektir. Passolig uygulaması kaldırılacaktır.

Turizm: Yabancı turist sayısı 60 milyona çıkarılacaktır. Van Gölü ve çevresi Kapadokya ve çevresi turizm entegre projeleri başlatılacaktır.

"Cumhuriyetimizi rotasına yeniden oturtacağız"

- Kardeşlik barış huzur refah ve sevgi yol gösterici değerlerimiz olacaktır. Cumhuriyetin geleceği için ortak mücadele vermek isteyen herkesle birlikte yürüyeceğiz. Büyük Atatürk ve arkadaşlarının kutlu uğraşlarında en büyük dayanakları olan bu milletin gücüne güveniyoruz. Cumhurbaşkanlığını kazanacağız Meclis çoğunluğunu alacağız hemen ardından onarım politikalarımızı uygulamaya başlayacağız. Cumhuriyetimizi rotasına yeniden oturtacağız. Aydınlığa ve refaha doğru olan yolculuğumuzu yeniden başlatacağız. 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yıl sevincini huzur ve barış içinde kutlayacağız. Birbirimizle barışacağız hakça bölüşeceğiz.''