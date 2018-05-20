İnce: Türkiye’nin huzura, normalleşmeye ihtiyacı var

20 Mayıs 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen mitingde, çiftçiye mazotu 3 liradan vereceklerini söyledi.

Öğretmen, polis, astsubay, uzman çavuşlar ile engelli çocukları olan aileler ve otizmli çocuklar için vaatlerini anlatan Muharrem İnce, "Hedefimiz büyük, zamanımız dar. Onun için Türkiye'yi bir an önce derleyip toparlamamız lazım." diye konuştu.

İnce, Mustafa Kemal Atatürk dönemindeki dış politikadaki gelişmeleri anlatarak, şöyle devam etti:

"Yeniden dünyada barış, yurtta barış. Yeniden... Bakın, hedefimiz Avrupa Birliği. ABD ile problemlerimiz var, çözeceğiz. Nasıl Kosova'da, Bosna'da büyük işler yaptıysak, çözeceğiz. Rusya'yla ilişkilerimiz, 'Soğuk Savaş' döneminde bile ilişkileri koparmadık, çözeceğiz. Suriye'yle ilişkilerimiz, 4 milyon Suriyeli Türkiye'de ama Suriye'de büyükelçimiz yok, göndereceğiz, çözeceğiz. Suriye'ye yeni bir anayasa lazım. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunacak. BM gözetiminde Suriye dışında yaşayanlar dahil yeni bir seçim yapılacak. Bölgede barış, Türkiye'de barış, dünyada barış. Türkiye içinde herkesle barışacağız. Kavga yok."

Eğitim politikasını yeniden organize edeceklerini, bunu toplumun tüm kesimleriyle uzlaşarak gerçekleştireceklerini dile getiren Muharrem İnce, "Eğitimde 1 yıl içinde uzlaşmayı sağlayıp yeni bir eğitim modeliyle yola çıkacağız." ifadesini kullandı.

"Bizim marka oluşturmamız lazım"

İnce, ekonomik verilere de değinerek, ekonomiyi ve adalet sistemini düzelteceklerini ifade etti.

Atamaları liyakata göre yapacaklarının altını çizen Muharrem İnce, "İsraf ekonomisi değil, insaf ekonomisine geçeceğiz, insaf." dedi.

İnce, Türkiye'deki sorunları çözeceklerini vurgulayarak, "Gençler Vikipedia'yı açacağız, özgürce tweet atacaksınız. İsterseniz cumhurbaşkanını da eleştireceksiniz, serbest." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki sektörlerde markalaşma ve teknoloji sorunu olduğunu savunan Muharrem İnce, "Şimdi ne yapmamız lazım? Gençler beni iyi dinleyin, bu ülkeyi sizinle birlikte kalkındıracağız. Bizim marka oluşturmamız lazım. Tasarım yapmamız lazım. Marka, tasarım, teknoloji. Peki bunu nasıl yapacağız? İyi eğitim alacağız, onun için her sene 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Bunu yapamazsak önümüzdeki 100 yılı yoksul geçiririz. Siyasetçi gelecek seçimi, devlet adamı gelecek nesli düşünür. Ben gelecek nesilleri düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadınların çalışma oranı artacak"

İnce, kendi dönemlerinde harcamaları kısıtlayacaklarını, israf olmayacağını dile getirdi.

Ayrımcılık yapmayacaklarını anlatan Muharrem İnce, "Şu anda çalışanların yüzde 32'si kadın. Nüfusun yüzde 50'si kadın olduğuna göre, niye çalışanların yüzde 32'si kadın? Yüzde 50 yüzde 50 yapacağız bunu." dedi.

Endüstri 4.0'la yeni bir dönemin geldiğini belirten İnce, "Akıllı fabrikalar, insan nesne etkileşimi. Yeni bir dönem. Eğer bu dönemi kaçırırsak 100 yıl fakir olacağız." diye konuştu.

Muharrem İnce, gençleri yurt dışına göndererek güneş enerjisi konusunda uzman olmalarını sağlayacağını belirterek, gelecek için çalışacaklarını da aktardı.

"Türkiye'nin barışmaya ihtiyacı var"

İnce, daha sonra, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Ramazan boyunca pek çok yerde iftar sofralarında olacaklarını ifade eden İnce, şunları söyledi:

"Ama bu süre içinde asla siyasi konuşma yapmayacağım. İftar sofraları iftira sofralarına dönüşmemeli. İftar sofralarında siyaset olmamalı. Benim bu ülke için bir huzur projem var. Türkiye’nin huzura, normalleşmeye ihtiyacı var. Türkiye’nin barışmaya ihtiyacı var, barışmaya. Bu ülkede hepimiz barışalım, hepimiz refah içinde yaşayalım, hepimiz huzur içinde yaşayalım. Barıştıktan sonra ekonomimizi büyütelim.

Ekonomimiz güçlü olsun, kırılgan olmasın. Dış müdahalelere açık olmasın. Sonra elde ettiğimiz geliri hakça paylaşalım, adilce paylaşalım. Hakkaniyet ölçüsünde bölüşelim. Yani projemiz insanımızın mutluluğu. Projemiz 3B. Barışmak, büyümek ve adil bölüşmek. Bunu başaracağız Allah’ın izni, milletin isteğiyle."

İnce, konuşmasının ardından vatandaşlarla yemek yedi.

Kaynak: AA