İnce'nin gündeminde dövizdeki dalgalanma var

14 Mayıs 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Konya'da düzenlenen mitingde konuştu.

Döviz kurlarından yaşanan dalgalanmaları eleştiren İnce, AK Parti'nin 'Rabia' işaretine atıfta bulunarak, "4 parmak artık yetmiyor" dedi.

Konuşmasında vaatlerini anlatmaya devam eden İnce, Erdoğan'ın "CHP demek tezek demektir" sözlerini burada da eleştirdi.

"Demek ki bazı pislikler dalga ile geri gelebiliyor"

"O meydanlarda gelip tezek, çöplük, pislik diyecek, ben 'Gelecek çocuklar' diyeceğim. Bir insan "CHP pisliktir, CHP çöplüktür" diyor. Laf mı bu? 'Testinin içinde ne varsa ağzından o akar' derim ben de sana" ifadesini kullanan İnce, "Hatta bir şey daha derim. 'Cumhuriyetin kurucusu Aziz Atatürk pislikleri denize dökmüştü. Demek ki bazı pislikler dalga ile geri gelebiliyor.' Ben bunlara sataşmayacağım. Ama sataşırlarsa... Yine bir başka çelişkisi şu: 'Memleketin beka sorunu var, gelecek sorunu var' diyor. Arkaya dönüyor 'İstikrar var' diyor. İkisi birden olur mu? Bu mümkün değil. Sizlerden istediğim bir avuç pirinç. Bana bir avuç pirinç verin size bir kazan pilav yapacağım" diye konuştu.

"Sözleşmeli öğretmenliği kaldıracağım"

Cumhurbaşkanı olur olmaz sözleşmeli öğretmenliği ve performans değerlendirmesini kaldıracağını kaydeden İnce, "Sınava girecek çocuktan para istiyoruz. 81 milyonluk devlet, öğrencisine bedava sınav yapamıyorsa yazıklar olsun o devlete" dedi.

İnce sözlerine şöyle devam etti:

"Bir büyük dönüşümü başlatalım. Gençler ve kadınlar siz bu işin bir tarafından tutarsanız başarabiliriz. İnsanlarımız bir umutsuzluk, bir huzursuzluk içinde. Bizim bir barışa ihtiyacımız var. Bütün bunları 16 yıldır denenen kişi yapamaz. Bize yeni bir doktor lazım."