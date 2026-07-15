"İrade Bizim, Zafer Bizim" Yürüyüşü tamamlandı

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı yürüyüş tamamlandı.

FETÖ'nün 2016'daki darbe girişimine karşı verilen direnişin simge noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, anma etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaşı ağırladı.

Yürüyüş Zincirlikuyu'dan başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği "Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü", saat 10.00'da Zincirlikuyu metrobüs durağı yakınından başladı.

İstanbul Valiliğinin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, Türk bayrakları eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki yaklaşık 4 kilometrelik güzergâhta yürüdü.

Yürüyüş, köprünün Anadolu Yakası çıkışında yer alan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda sona erdi.

Devlet ve siyaset dünyasından katılım

Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da katıldı.

Profesyonel atletler köprüde koştu

Program kapsamında Türkiye Atletizm Federasyonu koordinasyonunda "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" da düzenlendi.

Köprünün Avrupa Yakası girişinden başlayan koşuda profesyonel atletler ve sporcular mücadele etti. Parkuru ilk sırada tamamlayan sporcular, ellerindeki Türk bayraklarıyla ve tekbirler eşliğinde anıt alanına ulaştı.

Atletleri burada İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ile 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç karşıladı.

Kaya, koşuyu tamamlayan sporculara hatıra madalyalarını takdim etti. Sporcular daha sonra madalyalarıyla birlikte anıtın önünde saygı duruşunda bulundu.