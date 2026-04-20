İş insanı Mahmut Çalık son yolculuğuna uğurlandı

Tekstil sektörünün köklü isimlerinden iş insanı Mahmut Çalık, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Mahmut Çalık için tören gerçekleştirildi. Mahmut Çalık'ın oğlu Ahmet Çalık, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, ailesi ve sevenleri katıldı.

Mahmut Çalık'ın cenazesi, törenin ardından Topkapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Taziyeler, bugünden itibaren 3 gün boyunca Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da 16.00-20.00 saatleri arasında kabul edilecek.