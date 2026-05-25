İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında doluluk geriledi

İstanbul’da milyonlarca kişinin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, yaz sezonu yaklaşırken yakından izleniyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 25 Mayıs tarihli verilerine göre, kent genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 71,72 olarak kaydedildi.

Bahar aylarında etkili olan yağışlar, su seviyelerinin kritik düzeylere gerilemesini önlerken, doluluk oranları geçen yılın aynı döneminin altında kaldı. İSKİ verilerine göre, 25 Mayıs 2025 tarihinde baraj doluluk oranı yüzde 77,52 seviyesindeydi.

Ömerli ve Elmalı barajlarında yüksek doluluk

İstanbul’un en yüksek doluluk oranına sahip barajları arasında yüzde 96,33 ile Ömerli ve yüzde 95,94 ile Elmalı barajları yer aldı.

Darlık Barajı’nda doluluk oranı yüzde 91,76 olarak ölçülürken, Terkos Barajı yüzde 59,61, Alibey Barajı yüzde 65,79 ve Büyükçekmece Barajı yüzde 55,84 seviyesinde kaydedildi.

Sazlıdere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 44,02 olurken, Istrancalar Barajı yüzde 33,9 ile en düşük seviyelerden birine sahip oldu.

Kazandere ve Pabuçdere barajlarında ise doluluk oranları sırasıyla yüzde 57,94 ve yüzde 56,09 olarak açıklandı.