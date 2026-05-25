Türkiye’de hububat üretiminde rekor beklentisi! 2026 sezonu için güçlü tablo

Türkiye’de tarım sektörü açısından kritik öneme sahip hububat üretiminde 2026 sezonu için olumlu beklentiler öne çıkıyor. Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Yaşar Serpi, sonbahardan itibaren etkili olan düzenli yağışların üretim üzerinde güçlü bir etki yarattığını belirterek, mevcut iklim koşullarının korunması halinde sezonun son yılların en verimli dönemlerinden biri olabileceğini açıkladı.

Nisan yağışları üretime büyük katkı sağladı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ilk bitkisel üretim tahminlerini değerlendiren Serpi, özellikle nisan ayında görülen yoğun yağışların hububat gelişimi açısından kritik rol oynadığını söyledi.

Serpi’ye göre bu dönem, Türkiye genelinde hububat üretimi açısından “son yarım asrın en radikal meteorolojik tablolarından biri” olarak öne çıktı. Bitkilerin sapa kalkma ve başaklanma dönemlerinde ihtiyaç duyduğu su miktarının yüksek seviyede karşılanması, kuraklık riskini önemli ölçüde azalttı.

İç Anadolu’da güçlü gelişim dikkat çekti

Türkiye’nin buğday üretiminde en önemli merkezlerinden biri olan İç Anadolu Bölgesi’nde yağışların normal seviyelerin üzerine çıktığı belirtildi. Özellikle Konya, Ankara, Eskişehir, Kırşehir ve Yozgat çevresinde bitki gelişiminin güçlü seyrettiği ifade edildi.

Bu bölge, Türkiye’deki buğday ekiliş alanlarının yüzde 37’sini, toplam üretimin ise yaklaşık yüzde 31’ini oluşturuyor.

Güneydoğu ve Akdeniz’de verim beklentisi yükseldi

Üretimin yaklaşık yüzde 20’sinin gerçekleştirildiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de olumlu tablo dikkat çekti. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep çevresindeki yağışların hububat gelişimini güçlü şekilde desteklediği belirtildi.

Akdeniz Bölgesi’nde ise Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve Hatay çevresindeki güçlü yağışların kıraç alanlarda verim beklentisini yükselttiği kaydedildi. Bazı bölgelerde dekara 700-800 kilogram seviyesinde verim potansiyeli öngörüldüğü aktarıldı.

Doğu Anadolu’da bazı riskler sürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun yağışların genel olarak bitki gelişimini desteklediği belirtilirken, bazı taban arazilerde drenaj sorunları ve ekim gecikmeleri yaşandığı ifade edildi. Buna rağmen genel üretim görünümünün olumlu olduğu bildirildi.

Marmara ve Karadeniz bölgelerinde de düzenli yağış rejiminin geçen yıla kıyasla daha güçlü bir üretim ortamı oluşturduğu kaydedildi.

23 milyon ton buğday hedefi öne çıktı

Ulusal Hububat Konseyi’nin tahminlerine göre mevcut hava koşullarının mayıs ayı boyunca ciddi bir olumsuzluk oluşturmaması halinde Türkiye’nin 2026 sezonunda yaklaşık 23 milyon ton buğday ve 8,7 milyon ton arpa üretimine ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, dane dolum dönemindeki sıcaklık seyri, yağış dağılımı ve kuraklık riskinin nihai üretim rakamlarında belirleyici olacağını ifade ediyor.

Gıda arz güvenliği için yakın takip sürüyor

Serpi, üretimin sürdürülebilirliği ve gıda arz güvenliği açısından sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Türkiye’nin tarımsal üretim gücü, çiftçinin tecrübesi ve uygun iklim koşulları sayesinde 2026 sezonunun hububat üretimi açısından güçlü bir yıl olacağına inandıklarını söyledi.