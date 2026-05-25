Türkiye'de şubeleri olan mağaza zinciri için kurtarma anlaşması

İngiltere’de son dönemde art arda yaşanan mağaza kapanmaları ve ekonomik baskılar, perakende sektöründe yeni kurtarma anlaşmalarını gündeme getiriyor.

Son olarak Flying Tiger Copenhagen’ın satış sürecinde sona yaklaşıldığı belirtilirken, olası anlaşmanın yüzlerce mağaza çalışanını ve şirketin Avrupa operasyonlarını doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.

Dünya genelinde 900 mağazası var

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Flying Tiger Copenhagen’ın sahibi konumundaki Danske Bank ve Nordea, şirketin satış görüşmelerinde önemli aşama kaydetti. Perakende sektöründeki satın almalarıyla dikkat çeken Modella Capital’in zinciri devralmaya yakın olduğu belirtildi.

Renkli kırtasiye ürünleri, ev aksesuarları ve hediyelik eşyalarıyla tanınan Flying Tiger Copenhagen’ın dünya genelinde yaklaşık 900 mağazası bulunuyor.

Bunların yaklaşık 80’i İngiltere’de faaliyet gösteriyor. Şirketin Avrupa dışında İsrail, Vietnam ve Filipinler gibi ülkelerde de franchise operasyonları yer alıyor.

Modella Capital perakende sektöründe büyüyor

Modella Capital son dönemde İngiltere’de zor durumdaki birçok markayı satın almasıyla gündeme geldi. Şirket daha önce Claire’s Accessories ve WHSmith’in cadde mağazalarını bünyesine katmıştı. WHSmith mağazalarının daha sonra “TG Jones” markasıyla yeniden yapılandırılması dikkat çekmişti.

Daha önce yeniden yapılandırılmıştı

Flying Tiger Copenhagen, 2025 yılında ciddi bir finansal yeniden yapılanma sürecine girmişti. Şirkete yaklaşık 160 milyon sterlinlik sermaye desteği sağlanırken, mali danışmanların yıl başından bu yana yeni yatırımcı arayışında olduğu aktarıldı.