TBMM’ye sunuldu: Yaşlı ve engelli bakımında yeni adım, ormanlık alanlarda bakımevi dönemi başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yasa teklifiyle, Orman Kanunu’nda değişikliğe gidilerek ormanlık alanlarda yaşlı ve engelli bakım merkezleri kurulmasının önü açılacak.

Kurban Bayramı sonrasında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi beklenen düzenleme, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17’nci maddesine “engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezleri” ibaresini ekliyor.

Sabah'ın haberine göre düzenlemeyle birlikte bakım hizmetlerine yönelik artan talebin karşılanması, izin süreçlerinin hızlandırılması ve sosyal hizmet yatırımlarının önünün açılması amaçlanıyor.

Yaşlanan nüfus yeni ihtiyaçlar doğuruyor

Türkiye’de 65 yaş ve üzerindeki nüfusun 10 milyonu aşmasıyla birlikte yaşlı bakım hizmetlerine yönelik talep de artıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, devlet bünyesindeki 176 huzurevinde yaklaşık 18 bin kişilik kapasite bulunurken 25 binden fazla yaşlı bakım hizmeti alıyor. Engelli yatılı bakım kuruluşlarında ise 8 bin 427 kişilik kapasiteye karşılık yaklaşık 5 bin kişinin bekleme listesinde olduğu belirtiliyor.

Ekoterapi ve doğa temelli rehabilitasyon öne çıkıyor

Hükümetin düzenlemesinde, doğa temelli rehabilitasyon yöntemlerinin fiziksel ve psikolojik sağlık üzerindeki olumlu etkileri önemli gerekçeler arasında gösteriliyor.

Ekoterapi, orman terapisi, yeşil egzersiz ve tarımsal rehabilitasyon gibi uygulamaların stres, depresyon ve kaygıyı azalttığı; bilişsel işlevleri ve sosyal etkileşimi güçlendirdiği belirtiliyor.

Yetkililer, özellikle İskandinav ülkelerinde doğa temelli bakım modellerinin kamu hizmetlerinin bir parçası haline geldiğine dikkat çekiyor.

Yaşlı bakım sigortası hazırlığı

Hükümet ayrıca yıl sonuna kadar “yaşlı bakım sigortası” sistemini devreye almayı planlıyor.

Gönüllülük esasına dayalı olması planlanan sistem kapsamında bireyler hem kendileri hem de aile üyeleri için sigorta yaptırabilecek. Modelin, Türkiye’deki Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) benzer şekilde işlemesi öngörülüyor.

Sistemin hayata geçmesiyle birlikte yaşlı bireylerin evde veya bakım merkezlerinde profesyonel bakım hizmetlerine daha kolay erişebilmesi hedefleniyor.

Bakım ücretleri yükseliyor

Türkiye’de özel yaşlı bakım merkezlerinin ücretleri şehir ve hizmet türüne göre değişiyor. Ankara’da aylık bakım ücretleri 14 bin ila 86 bin Türk lirası arasında değişirken, İstanbul’da bazı özel ve VIP hizmetlerde ücretler 150 bin liraya kadar çıkıyor.