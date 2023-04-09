İSKİ: Su tasarrufuna şiddetle davet ediyoruz

diken.com.tr'den Mesude Erşan'ın haberine göre İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, "İstanbul yaza nasıl hazırlanıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yaza hazırlık için barajlarımızı dolu tutmaya çalışıyoruz Barajların haricinde Melen Çayı regülatöründen bu sene üçüncü pompa istasyonumuzu da yaptık. 2.5 milyona kadar suyumuzu Melen’den alabiliyoruz. Melen Barajı bitmediği için suyu pompalarla Ömerli Barajı’nda biriktiriyoruz. O yüzden Ömerli’nin doluluğu yüzde 60. Bir yandan.

İstanbul’un su ihtiyacı Kırklareli, Tekirdağ’dan; Istırancalar, Kazandere, Pabuçdere regülatörleri ve kuyularından; Avrupa yakasında Terkos, Büyükçekmece, Alibey, Sazlıdere barajlarından; Asya yakasında Ömerli, Darlık, Elmalı barajları, Yeşilçay regülatöründen, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’nden ise Melen Çayı ve regülatöründen sağlanıyor.

Barajlarımız bugün yüzde 41 dolu. Melen Barajı yapılmış ve su almaya başlamış olsaydı bugün su stresi yaşamayacaktık. Ayrıca su aldığımız regülatörün kot farkından doğan fazla elektrik sarfiyatımız da olmayacaktı.

"Suyun dikkatli, tedbirli ve tasarruflu kullanması gerekiyor"

Su rezervimizin planlamasını İstanbul’a yetecek şekilde yapıyoruz. Bir kez daha hatırlatayım, halkımızın da tedbiri elden bırakmaması, suyumuzu dikkatli, tedbirli ve tasarruflu kullanması gerekiyor.

Bireysel olarak evde su tüketimi azaltılabilir, duş süreleri kısalabilir, klozet rezervuarına pet şişe yerleştirilerek harcanan su hacmi düşürülebilir. Halı, balkon, araç yıkama yapılmamalı. İSKİ olarak düzenlediğimiz çalıştaylarda konunun muhataplarıyla bunlar görüşüldü ve sonuç bildirgeleri yayınlandı. www.iski.gov.tr adresinden erişilebilir."