İsmail Kahraman frak giymedi
TBMM Genel Kurulu, Suriye ve Irak ile ilgili Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Oturumu yöneten TBMM Başkanı İsmail Kahraman, değişen iç tüzük sonrası bir ilke imza atarak frak giymediği görüldü.
TBMM Başkanı Kahraman, İçtüzük değişikliğiyle frak giyme zorunluluğunun kaldırılmasının ardından, ilk kez Divan'a koyu renk takım elbise ve kravat ile çıktı.
Kavaslar da yakaları ve kol manşetleri yeşil olan siyah takım elbise ile kravattan oluşan yeni kıyafetleriyle Genel Kurul'da görev aldı.
Kaynak: AA