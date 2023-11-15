"İsrail, Şifa Hastanesi'ni askeri kışlaya çevirdi"

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin büyük askeri teçhizatla Şifa Hastanesi'ne girmesi kınandı.

İsrail ordusuna bağlı güçlerin, hastaneyi askeri kışlaya ve gözaltı merkezine çevirdiği belirtilen açıklamada, hastaneden İsrail askerlerine tek bir kurşun atılmadığı, yalnızca baskın sırasında askerlerin silah kullandığı ifade edildi.

Baskın sırasında hastanedeki duruma hakim olan tek tarafın İsrail olduğu, üçüncü bir uluslararası tarafa gözlem izni vermediği kaydedilen açıklamada, bunun daha sonra İsrail tarafından ortaya atılacak iddialara ilişkin ön şüphe uyandırdığına işaret edildi.

İsrail'in hastanenin "askeri amaçlarla" kullanıldığı yönündeki iddialarının ortaya çıkarılması için baskın sırasında bu kadar uzun saatlere ihtiyaç olmadığı, bilakis baskının bu kadar uzun sürmesinin orada yapay bir dekor hazırlanması yönünde endişe oluşturduğu belirtildi.

İsrail güçlerine derhal hastaneyi terk etme çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası hukuka uygun olarak sorumluluklarına bağlı kalma çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.

Baskının ardından İsrail Ordu Radyosu, Şifa Hastanesi'nde İsrailli esirlerin bulunduğuna dair bir belirtiye rastlanmadığını duyurmuştu.