İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sonuçları açıklandı mı, isim listesi yayımlandı mı? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekimi ne zaman?

"Yüzyılın Projesi"nde kura süreci başlıyor. Her gün belirlenen illerde çekiliş yapılacak. Nüfusun büyük bölümünü oluşturan İstanbul, Ankara, İzmir'de kuranın ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Başvuru yapan adaylar bir yandan da başvuru sonuçlarını araştırıyor. İşte detaylar...

İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekimi ne zaman?

İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru sonuçları henüz açıklanmış değil. TOKİ'den ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 3 il için kura tarihi henüz belirlenmedi.

Önümüzdeki günlerde isim listesinin ve ardından kura detaylarının yayımlanması bekleniyor.