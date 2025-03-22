İstanbul, Ankara ve İzmir’de eylem yasağı! Hangi yollar ve duraklar kapalı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylem yasağı, Ankara ve İzmir’e de sıçradı. İstanbul’da 19 Mart’ta başlayan yasak, valilik kararıyla 23 Mart’a kadar uzatılırken, Ankara ve İzmir valilikleri de 25 Mart’a kadar her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, olası provokatif eylemleri gerekçe göstererek kent genelinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Vatan Caddesi çift yönlü trafiğe kapatılırken, Saraçhane çevresinde Atatürk ve Galata Köprüleri, Kennedy Caddesi’nin Samatya-Sirkeci arasındaki bölümü ve Fevzipaşa Caddesi gibi ana yollar 14.00’e kadar ulaşıma kapalı olacak. Taksim Meydanı, bariyerlerle çevrildi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde güvenlik güçleri bekleyişini sürdürüyor. Vezneciler ile Fatih arasındaki yollar kontrollü olarak açılırken, birçok noktada trafik daraltıldı. Metro İstanbul’un açıklamasına göre, Taksim ve Fatih Emniyet metro durakları geçici süreyle kapalı.

Ankara Valiliği de 25 Mart’a kadar gösteri ve yürüyüş yasağı getirildiğini duyurdu. Başkentte ODTÜ, MTA, Beytepe ve Bilkent ODTÜ metro durakları kapatıldı. ODTÜ önündeki otobüs duraklarından yolcu alımı yapılmıyor.

İzmir Valiliği ise 21-25 Mart tarihleri arasında açık alanlardaki tüm toplantı, yürüyüş ve basın açıklamalarını yasakladığını bildirdi.

Valiliklerin aldığı kararlar doğrultusunda üç büyük şehirdeki kısıtlamaların ve ulaşım düzenlemelerinin ilerleyen günlerde de sürebileceği ifade ediliyor.