İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Ağustos 2025'te İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova sudan çıkamamıştı. Kayıp yüzücü günlerce aranırken, farklı iddialar ortaya atılmış ancak hiçbir ize rastlanamamıştı.

Dün ise İstanbul Boğazı'nda kıyıya vuran bir erkek cesedi denizden çıkarılmış ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

Üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, ağustos ayında düzenlenen Boğaz'daki yarışta kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olduğu öğrenildi.