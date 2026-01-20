Altıncı ihale sona erdi: En yüksek taksi plakası 5 milyon 350 bin liraya satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2 bin 500 yeni taksiyi kapsayan uygulama bazlı taşımacılık projesinin altıncı etabında ihaleye çıkarılan 250 plakadan 156’sı 5,12–5,35 milyon lira aralığında alıcı buldu.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, "29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 250 taksi plakası" için gerçekleştirilen ihaleye 165 istekli, kapalı teklif sundu.

Evrak kontrolünün ardından 156 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi.

Bu sırada başvurusu kabul edilmeyen bir kişi ile görevliler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Plakalar 5,1–5,35 milyon lira aralığında satıldı

İhalede 156 plaka, 5 milyon 120 bin lira ile 5 milyon 350 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı.

Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden yolcu alacak. Yeni taksiler, diğerlerinden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

Satılan plaka sayısı 449’a ulaştı

İBB, 12 Haziran'da "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında, ihaleye çıkardığı 150 plakadan 9'unun satışını gerçekleştirmiş, bunlardan 4'ünün satışı, sözleşmedeki hükümlerin yerine getirilmemesi nedeniyle iptal edilmişti.

2 Eylül'deki ihalede 24 plaka satışı gerçekleştirmiş, bunlardan 6'sının satışı sözleşmedeki hükümlerin yerine getirilmemesi üzerine iptal edilmişti.

7 Ekim'deki üçüncü ihalede 63 plaka, 4 Kasım'daki dördüncü ihalede 116 plaka satışı gerçekleştirmiş, bunlardan 7'sinin satışı, sözleşmedeki hükümlerin yerine getirilmemesi üzerine iptal edilmişti. 9 Aralık'taki beşinci ihalede ise 98 plaka satılmıştı.

Bugünkü ihalede 156 plakanın satılmasıyla, 2 bin 500 yeni taksi plakasından 449'u satılmış oldu.