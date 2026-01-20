Şehirde ulaşım kilitlenecek: Taksicilerden 48 saatlik greve kararı
Yunanistan’ın başkenti Atina’da taksiciler, 48 saatlik greve çıktı. Elektrikli araç zorunluluğunun ertelenmesinden dijital uygulamalara, vergi yükünden trafik düzenlemelerine kadar birçok talebi gündeme taşıyan grevin, Attiki ulaşımı etkilemesi bekleniyor.
Yunanistan’ın başkenti Atina’da faaliyet gösteren taksiciler, 48 saatlik greve gitme kararı aldı. Attiki Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla bugün başlayan grevin, yarın da sürmesi bekleniyor.
Grev perşembe gününe kadar sürecek
Atina’nın da dahil olduğu Attiki bölgesinde taksiciler, bu sabah yerel saatle 06.00 itibarıyla iş bırakırken, grevin perşembe günü saat 06.00’ya kadar devam edeceği bildirildi.
Taksiciler; zorunlu elektrikli araç kullanımına geçiş için belirlenen 2035 tarihinin ileri bir tarihe ertelenmesini, şoförlü araç kiralama faaliyetlerine sınırlama getirilmesini, rekabeti olumsuz etkilediğini savundukları dijital uygulamalara yönelik düzenleme yapılmasını, otobüsler için ayrılan sağ şeridi taksilerin de kullanabilmesini ve vergi yükünün hafifletilmesini talep ediyor.