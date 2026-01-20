Şehirde ulaşım kilitlenecek: Taksicilerden 48 saatlik greve kararı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da faaliyet gösteren taksiciler, 48 saatlik greve gitme kararı aldı. Attiki Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla bugün başlayan grevin, yarın da sürmesi bekleniyor.

Grev perşembe gününe kadar sürecek

Atina’nın da dahil olduğu Attiki bölgesinde taksiciler, bu sabah yerel saatle 06.00 itibarıyla iş bırakırken, grevin perşembe günü saat 06.00’ya kadar devam edeceği bildirildi.

Taksiciler; zorunlu elektrikli araç kullanımına geçiş için belirlenen 2035 tarihinin ileri bir tarihe ertelenmesini, şoförlü araç kiralama faaliyetlerine sınırlama getirilmesini, rekabeti olumsuz etkilediğini savundukları dijital uygulamalara yönelik düzenleme yapılmasını, otobüsler için ayrılan sağ şeridi taksilerin de kullanabilmesini ve vergi yükünün hafifletilmesini talep ediyor.