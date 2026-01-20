10 bin öğretmen ataması başvuruları başladı mı? Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvuruları saat kaçta başlayacak? BAŞVURU LİNKİ

Yaklaşık 400 bin kişi geçen yıl AGS sınavına girdi. Şimdi başarılı puan alan adaylar illi Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi için başvuruda bulunacak. MEB'in duyurusuna göre başvurular bugün başlıyor. Saat henüz netleşmezken binlerce kişi "10 bin öğretmen ataması başvuruları saat kaçta başlayacak" sorusuna yanıt arıyor.

Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvuruları saat kaçta başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı başvuru saatine ilişkin bir duyuru yayımlamadı. Adayların sürekli olarak resmi siteyi kontrol etmesi gerekiyor.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular, duyuruda yer alan takvim doğrultusunda 20-27 Ocak tarihleri arasında akademibasvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.

Adaylar sisteme e-Devlet şifreleriyle erişim sağlayacak ve tüm işlemler tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

