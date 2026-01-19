DSİ bin 389 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? DSİ kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

DSİ bin 389 sürekli işçi alımı başvuruları 17/11/2025-21/11/2025 tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden yapıldı. 21 Kasım'dan itibaren adaylar sonuçlara odaklandı. Adayların büyük bölümü kura ile belirlenecek. Peki, DSİ bin 389 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

2025 DSİ personel alımı kurası ne zaman?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilana göre, sürekli işçi alımı için kura çekilişi tarihi 2 Mart 2026 olarak belirlendi.

Kura çekilişinin yapılacağı yer ve başlangıç saati gibi detaylı bilgiler, alımı gerçekleştirecek olan ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmî internet sayfaları üzerinden adaylara ayrıca duyurulacak.