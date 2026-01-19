İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Kar yağışı devam edecek mi?

İstanbul'da sokaklar beyaza büründü. Uzun bir aranın ardından mega kentte yaşayan halk beyazla tanıştı. Barajlar için de sevindirici olan bu durum sonrası kar yağışının kaç gün süreceği merak ediliyor. "İstanbul'da kar ne kadar sürecek" sorusu günün en çok yöneltilen soruları arasında...

İstanbul'da kar devam edecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İstanbul'da kar akşam 18.00'e kadar devam edecek. Bu saatten sonra ise kar yağışı yerini yağmura bırakacak.

19 Ocak Pazartesi hava soğuk, yer yer yağış ve karla karışık yağmur görülebilir. Sıcaklık 0 ile 4 derece arasında.

20 Ocak Salı yağmur etkili olacak, hava serin. Gün içinde sıcaklık 3–7 derece.

21 Ocak Çarşamba yağış ara veriyor, parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklık 3–8 derece.

22 Ocak Perşembe yeniden yağmur var, hava biraz ısınıyor. Sıcaklık 5–11 derece.

23 Ocak Cuma yağış sürüyor, hava daha ılık hissedilecek. Termometreler 8–12 dereceyi gösterecek.