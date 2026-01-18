Kademeli emeklilik son durum nedir, yeni gelişme var mı? Kademeli emeklilik çıkıyor mu?

Kademeli emeklilik tartışmaları, son dönemde yeniden kamuoyunun odağına girdi. Çalışma hayatında uzun yıllarını tamamlayanlar, sisteme ilişkin bir değişiklik olup olmayacağını sorguluyor. Talepler her geçen gün artarken dillerden düşmeyen soru da "Kademeli emeklilik çıkıyor mu" oluyor.

Kademeli emeklilik son durum nedir?

18 Ocak 2026 Pazar itibarıyla kademeli emeklilik konusunda yeni bir gelişme yaşanmadı. Konu hakkında en yakın zamanda olumlu veya olumsu bir açıklama bekleniyor.

Uzmanlar arasında, seçimle birlikte kademeli emeklilik konusunda bir adım atılacağı görüşü hakim.