Fatih Ürek öldü mü, sağ mı? Fatih Ürek son durumu...

Fatih Ürek 95 gündür hastanede tedavi görüyor. Şarkıcının hayranları günlük olarak haber almak istiyor. Bugün de yine "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" sorusu sıkça geliyor. İşte detaylar...

Fatih Ürek son durumu

Fatih Ürek'in avukatı Berrin Ayata en son yaptığı açıklamada "Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam eden Fatih Ürek’in doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri uygulanmaktadır. Süreç, kısmi olarak olumlu devam etmektedir. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı, hastane kadrosu ve tüm çalışanlara, manevi destek mesajlarıyla yanında olan dostlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ederiz" dedi.