Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kar bitmiyor, dondurucu soğuk geliyor

Ukrayna ve Rusya kaynaklı soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini artırıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk hava sistemi, hava sıcaklıklarını birçok kentte sıfırın altına düşürürken, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yeni haftanın başında da sürecek.

MGM’ye göre İstanbul’un da aralarında bulunduğu Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı devam ediyor. Soğuk hava dalgasının, özellikle iç ve doğu kesimlerde perşembe gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul’da kar ve fırtına uyarısı

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları daha da düşerken, kentin birçok noktasında kar yağışı etkili oldu. Avrupa Yakası’nda Beşiktaş, Arnavutköy, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Sultangazi, Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile’nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. MGM, İstanbul’da kar yağışının bugün ve pazartesi günü de süreceğini bildirdi.

İstanbul Valiliği ise Marmara ve Batı Karadeniz’de pazar sabahı itibarıyla fırtına beklendiğini duyurdu. 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) esmesi beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kar, buzlanma ve çığ riski

Meteoroloji, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı ve Çanakkale’nin doğu kesimlerinde kar yağışının süreceğini açıkladı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Bazı illerde beklenen sıcaklıklar:

Kırklareli: -5 / 2

İstanbul: 1 / 5

Denizli: -1 / 6

İzmir: 2 / 9

Adana: 1 / 11

Ankara: -6 / 1

Samsun: 2 / 5

Erzurum: -8 / -2

Malatya: -7 / 0

Kars: -10 / -6

Diyarbakır: -2 / 0

Gaziantep: -4 / 4