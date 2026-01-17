Sokakta katledilen Atlas'ın annesine tehdit mesajları attılar

Güngören’de yaşanan ve kamuoyunda büyük tepki çeken cinayetin ardından bu kez Atlas Çağlayan’ın ailesi hedef alındı. Oğlunu kaybeden anne Gülhan Çağlayan’ın, tehdit içerikli mesajlar aldığını açıklaması üzerine savcılık harekete geçti ve faillerin tespiti için emniyete talimat verildi.

Yan bakma tartışması kanlı bitti

Olay, 14 Ocak’ta saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre iki grup, bir kafeden çıktıktan sonra “yan bakma” meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle bıçaklar çekildi.

Kavgada 15 yaşındaki E.Ç.’nin, sustalı olarak tanımlanan bıçakla 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı ağır yaraladığı belirtildi. Atlas, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Şüpheli yakalandı ve tutuklandı

Cinayetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güngören Çocuk Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. E.Ç.’nin suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildiği bildirildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderildi.

Anne: 15 yaşında bir çocuk bıçakla saldırabiliyor

Atlas’ın annesi Gülhan Çağlayan, oğlunun olay günü her zaman gittiği kafeye gittiğini anlattı. Saldırıyı yapan kişinin 15 yaşında olmasına dikkat çeken anne, “Bugün benim oğluma yapıldı, yarın başka Atlaslara da yapılmasın” diyerek benzer olayların önlenmesi çağrısında bulundu.

Çağlayan’ın tehdit mesajları aldığını dile getirmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Savcılık, tehdit iddialarıyla ilgili re’sen soruşturma başlatıldığını duyurarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne failin tespiti ve gözaltı işlemleri için gerekli talimatların verildiğini açıkladı.